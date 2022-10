Haal het beste uit je toekomst en bezoek Studiekeuzebeurs Midden

Studiekeuzebeurs MiddenOp vrijdag 25 en zaterdag 26 november vindt in Jaarbeurs Utrecht de Studiekeuzebeurs Midden plaats. Op de gratis beurs komen ruim 80 onderwijsinstellingen en bedrijven op mbo, hbo en universitair niveau samen. De beurs is tegelijk met De BuitenlandBeurs, waar je superveel informatie krijgt over een studie, stage of een tussenjaar in het buitenland. In dit artikel lees je wat je kunt verwachten. Ook delen oud-bezoekers van deze beurs hun ervaringen.

Twee dagen lang staat Jaarbeurs Utrecht in het teken van Expeditie Studiekeuze. Een bezoek aan de beurs is perfect voor iedereen die zich nog aan het oriënteren is, maar helpt ook in de bevestiging van een al (bijna) gemaakte keuze. De Studiekeuzebeurs is het studiekeuze-evenement van Midden-Nederland en verrast met een uitgebreid programma. Zo zijn er per interessegebied talrijke lezingen, en er zijn ook studiekeuzesessies te volgen die helpen in het maken van een studiekeuze. Daarnaast zijn er persoonlijke coachgesprekken mogelijk.

Waardevolle inzichten

Dat een bezoek aan de beurs zeker waardevol is, weet ook Annemarieke Bos (46) uit Montfoort. Zij bezocht de Studiekeuzebeurs vorig jaar samen met haar man en dochter Amy (toen 19). “Onze dochter wilde een combinatie van leren en doen”, vertelt Bos. “Het fijne aan de beurs is dat je ook met leerlingen in gesprek kunt en ontdekt wat de mogelijkheden zijn.” Amy heeft besloten eerst een tussenjaar te nemen en is gaan werken als leerling brand manager bij World Trade Fashion.

Een goede keuze, vindt haar moeder, omdat Amy hierdoor beseft dat ze niet full time terug de schoolbanken in wil. “Toch wil ze wel ergens een keer die HBO-stempel hebben, misschien dat we dit jaar wel weer gaan om te kijken naar deeltijdopleidingen. De beurs is ideaal omdat er zoveel opleidingen onder één dak zitten. Zo hoef je niet van open dag naar open dag.”

Weten wat je niet wil

Ook Querine van Vught is blij dat ze vorig jaar de Studiekeuzebeurs bezocht heeft. “Mijn zus was er al eens geweest en ik hoorde van een vriendin dat de beurs er dat jaar weer was. Ik had echt geen idee wat ik wilde. Ik wist alleen wat ik niet wilde, en dat was iets in de bouw of techniek”, herinnert Querine zich.

De destijds 17-jarige wist al dat ze hoogstwaarschijnlijk zou gaan zakken voor haar HAVO-examen en dat het voor haar tijd was voor iets anders. “Het fijne is dat je op de beurs met allerlei studenten kunt praten. Ik kreeg een boekje voor het MBO in mijn handen gedrukt en dacht: Wat moet ik hiermee? Dat heb ik gewoon gevraagd en ik heb een goede uitleg gekregen.” Inmiddels is ze begonnen op MBO Amersfoort en heeft het hartstikke goed naar haar zin.

Naar het buitenland

Tegelijk met Studiekeuzebeurs Midden vindt ook de De BuitenlandBeurs plaats in de Jaarbeurs. Deze beurs is ideaal voor jongeren die van plan zijn om, voor een korte of langere periode, naar het buitenland te gaan voor studie, stage of een tussenjaar. Op De BuitenlandBeurs vind je ruim 100 toonaangevende organisaties en onderwijsinstellingen van over de hele wereld. Bovendien zijn er ruim 50 presentaties vol ervaringsverhalen.

Bram Kuijt uit Nijmegen bezocht vorig jaar op 21-jarige leeftijd De BuitenlandBeurs op aanraden van zijn moeder. “Ik wilde een jaar naar het buitenland, het liefst naar Azië.” Tijdens de beurs kwam de geschiedenisstudent in aanraking met universiteiten in België. Dankzij het bezoek aan de beurs heeft Bram besloten om, na zijn master, een jaartje naar Antwerpen of Gent te gaan. “Een bezoek aan De BuitenlandBeurs kan zeker helpen bij het maken van een keuze.”

Schrijf je gratis in voor Studiekeuzebeurs Midden en/of De BuitenlandBeurs

Een bezoek aan de Studiekeuzebeurs en De BuitenlandBeurs is altijd een verrijking. Of je nu nog zoekende bent of juist concrete informatie wil over je beoogde studiekeuze of buitenlandervaring. Haal het beste uit je toekomst: ga naar gratis inschrijven en claim je ticket nu! (Ook) naar de BuitenlandBeurs? Met je ticket van Studiekeuzebeurs Midden kun je zonder enige moeite oversteken naar De BuitenlandBeurs (andersom natuurlijk ook).

Studiekeuzebeurs Midden, 25 en 26 november Utrecht Op Studiekeuzebeurs bieden ruim 80 onderwijsinstellingen (mbo, hbo en universitair) en (leerwerk)bedrijven informatie en inspiratie. De beurs is bedoeld voor scholieren (en hun ouders) die zich oriënteren op een school, opleiding, beroep of bijbaan. Locatie Jaarbeurs Utrecht, Jaarbeursplein 3521 AL. Openingstijden Vrijdag 25 november en zaterdag 26 november, beide dagen geopend van 09:00 - 16:00 uur. Jaarbeurs beschikt over uitgebreide (betaalde) parkeermogelijkheden. Aanmelden voor de beurs is gratis en kan via deze link

