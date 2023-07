Hans wint super-Tesla: ‘Deze prijs verandert mijn leven’

In autorecensies had Hans (55) ‘m al uitvoerig bewonderd: de allermooiste, -snelste en -krachtigste (ruim 1000 pk!) Tesla ooit. “Ik las ergens dat je deze Tesla bij de Postcode Loterij kon winnen als je ‘Premium’ aanzette. Dat wilde ik graag, ook omdat ik wist dat winnen in de Postcode Loterij de enige manier was om ooit in zo’n mooie auto te rijden. Zelf had ik ‘m nooit kunnen betalen.”

Het telefoontje dat alles veranderde

Enkele weken later belde een medewerker van de Postcode Loterij met het verzoek om thuis te blijven; of Hans een prijs in ontvangst wilde nemen die niet door de brievenbus paste. “Dat zal wel een kleine prijs worden, een reiskoffer of paraplu, dacht ik eerst. Ik speel al een jaar of 25 mee met de Postcode Loterij. Natuurlijk heb ik wel eens wat gewonnen, zoals een Rituals-pakket of tegoedbon. Ik dacht dat het weer zoiets zou worden.’’

Pas toen Hans hoorde dat Winston Gerschtanowitz onderweg was naar Veghel, begon het te dagen. “Winston komt niet bij je thuis om een paraplu te brengen’’, zegt Hans grinnikend, die in dubbel opzicht dolgelukkig is met zijn prijs.

“Mijn vriendin en ik proberen steeds bewuster te leven. Zo hebben we 22 zonnepanelen op ons dak laten installeren. Dat was een flinke investering, maar vooral een heel bewuste keuze. Wij willen op termijn volledig energieneutraal leven. Ik was al op zoek en aan het sparen voor een – bescheiden – elektrische auto. De auto wilden we dan opladen met onze eigen zonnestroom.’’

‘Rijdt onvoorstelbaar fantastisch’

Die groene ambities kwamen letterlijk en figuurlijk in een stroomversnelling na met het winnen van de Tesla. Hans, in het dagelijks leven technisch specialist: “Ik rijd nu elke dag naar m’n werk – 120 kilometer heen en weer – in de Tesla, in plaats van onze oude diesel, een Peugeot.

Deze Tesla rijdt zó onvoorstelbaar fantastisch, het is echt een beest van een auto. Instappen is elke dag een genot. De luxe, de gigantische ruimte – ik ben zelf precies 2 meter lang en zit hier heel riant in - de kracht… dit is in alle opzichten mijn droomauto.’’

Volledig scherm © Marijn Scheeres

Hans: “Deze prijs verandert mijn leven. Niet alleen omdat het zo’n prachtige machine is, maar we kunnen nu ook veel duurzamer met energie omgaan.’’ En zeker de eerste drie jaar ook spotgoedkoop. “Bij de prijs hoort vijf jaar zorgeloos rijden, gratis onderhoud en drie jaar gratis snelladen onderweg. Dat komt goed uit als mijn vriendin en ik in september met de caravan naar Frankrijk op vakantie gaan.’’

Belevenis

Hans werd verrast door de reacties van vrienden, collega’s en bekenden. “Ik had rekening gehouden met een enkele negatieve reactie omdat ik nu opeens in zo’n prachtige, dure auto rij, maar ik heb geen wanklank gehoord. Mensen waren blij voor me, vertelden dat ze me het van harte gundenDie leuke reacties hebben me echt goed gedaan., ’’

Wel krijgt Hans dankzij zijn droomauto verzoekjes van vrienden die hij als bezitter van een Peugeot nooit kreeg. “Er zijn nogal wat vrienden die een keer willen meerijden met de Tesla. En dat gaan we ook doen hoor. Rijden met deze Tesla is een belevenis die ik eigenlijk iedereen gun.”

