Heb jij een sociaal hart? Deze woningcorporatie zoekt nieuwe collega’s!

“Als buurtregisseur behandel ik verschillende aandachtspunten in de wijk”, zegt Janine. “Dat kan gaan over veiligheid, overlast of het vergroten van de betrokkenheid van huurders onderling en bij hun buurt. Ook kijk ik bij mensen achter de voordeur en ga met huurders in gesprek, want pas dan kan ik het probleem echt goed in kaart brengen. Buurtregisseur ben je niet alleen achter een bureau; ik ben juist ook veel buiten in de wijk. Dat maakt het werk zo divers.” Geregeld heeft ze daarbij samenwerkingspartners nodig. “Samen de schouders eronder zetten, naar elkaar luisteren en verbinden: dat is het mooie aan mijn baan. Ik werk daarvoor veel samen met mijn collega’s van sociaal beheer, waarvoor we ook een vacature hebben.