Heb jij wel eens geshopt met een Personal Shopper?

Online winkelen is echt trendy, maar hoeveel leuker is het als iemand samen mét jou op pad gaat, advies geeft én alle items direct kunt passen! Celebs in de TV- en glamour wereld doen het al jaren en niet zo gek dus dat Personal Shoppers populairder zijn dan ooit!

Winkelen met Krystl

Volledig scherm Krystl is zangeres, actrice en lifestyle expert, een echte duizendpoot dus. Door haar enthousiasme en interesse in mode en trends is ze bij uitstek geschikt als jouw personal shopper. Ze ging al eerder aan de slag bij Bisonspoor. “Het is superleuk om mensen in het zonnetje te zetten. Ze kunnen zichzelf even heerlijk verwennen, in plaats van alleen geld uit te geven aan praktische zaken.”

Hoe Krystl te werk gaat? “We drinken eerst samen even een kopje koffie. Zo leer ik je kennen en kun je vertellen wat er bovenaan je verlanglijstje staat. Als we gaan winkelen let ik erop of het goede producten zijn, het goed past én of je je er fijn in voelt. Zelf zou ik die prijs ook wel willen winnen, want voor anderen shoppen vind ik makkelijker dan voor mezelf”, zegt Krystl lachend.

De trends van nu

“Wat je nu veel ziet is color blocking“, vertelt Krystl over de trends van nu. “Dus bijvoorbeeld een knalroze top op een gele broek. Het kan! Maar ook de 90’s en 0’s zijn weer terug van weggeweest: denk oversized blazers over een witte top op een spijkerbroek. Ook het leren bikerjack en de kleur wit blijven hip. Eigenlijk kan er dit seizoen zoveel en kun je dus echt een stijl kiezen die bij jou past.”

Toch adviseert Krystl om ook vooral te investeren in mooie basisstukken. “Een goed zwart jurkje, een mooi paar jeans, een blazer van kwaliteit: deze stukken mogen ook iets meer kosten omdat ze jaren meegaan. Dit kun je afwisselen met goedkopere kleding die dit seizoen in de mode is, zoals een zomerjurkje met print.” Je mag jouw shoptegoed op 25 juni natuurlijk ook uitgeven aan toffe interieuritems. “Ook hierbij zou ik adviseren om te kiezen voor tijdloze basismeubels en dit aan te vullen met hippe accessoires zoals kussentjes en vazen. Ook nieuwe lampen geven een compleet andere look aan je interieur.”

Shop till you drop

Wil jij je ook een keer een celeb voelen en op pad met een Personal Shopper? Dat kan! Want bij Winkelcentrum Bisonspoor maak je kans op een exclusieve shopmiddag met stijlicoon Krystl.

Hoe je kans maakt? Kom tussen 21 mei en 18 juni 2022 winkelen bij Bisonspoor. Voor iedere keer dat je bij een transactie minimaal € 10,- shopt, krijg je een kanskaart. Vul deze in en stop hem in één van de actiebussen. Hoe meer kanskaarten, hoe meer kans je hebt om prijzen te pakken.

Dit kun je winnen:

• Iedere week zijn er 5 weekwinnaars, die een shoptegoed á € 25,- winnen.

• Op zaterdag 25 juni is de grote finale in het winkelcentrum, waarbij 15 finalisten aanwezig zullen zijn (je wordt hierover gebeld). De getrokken winnaar van de finale gaat direct op pad met personal shopper Krystl én € 500,- shoptegoed.

Enthousiast geworden? Bekijk vast bij welke (80!) winkels je terecht kunt in winkelcentrum Bisonspoor en kom snel langs. Je winkelt hier volledig overdekt én parkeren is gratis.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.