Heeft een ondernemer ooit écht vakantie?

Zaak op orde, hoofd op orde

Naast alle lopende zaken op orde te hebben voor de vakantie start, is het belangrijk om een buffer op te bouwen. Dan weet je dat, als er wat mis gaat, je in ieder geval de middelen hebt om hier gelijk iets aan te doen of kansen kan grijpen die zich voordoen terwijl jij in je hangmat ligt. Door een buffer op te bouwen - liever vandaag dan morgen - zorg je er ook voor dat je onderneming er goed voor blijft staan tijdens en na de vakantie.

Verantwoord lenen, zonder gedoe

Een lening afsluiten bij de bank duurt lang en het is tegenwoordig een stuk moeilijker om goedgekeurd te worden voor een lening. In de rij staan wachten op goedkeuring van een bank is net zo funest en ergerlijk als in de wachtrij staan op Schiphol. Het is een traag proces wat ondernemen in het nu onmogelijk maakt. Ondernemen betekent snel handelen, sneller dan wat gevestigde financieringssystemen kunnen bieden. Steeds meer MKB’ers vinden daarom hun weg naar alternatieve financiers. De vakantieganger heeft vaak wat meer tijd om te wachten, maar de onderneming wacht niet. Ondernemers van nu willen snel zakelijk lenen , zonder gedoe. En geef ze eens ongelijk.

Vraag als ondernemer op tijd om hulp

Als je onderneemt dan weet je dat niet elke dag hetzelfde is, dat is natuurlijk ook het mooie aan ondernemen. Sommige dagen zijn moeilijker dan andere, en juist dan is het goed als je ergens om hulp kan vragen. Voor Kenneth, die het eerste en enige Surinaamse eethuis in Friesland runt, is het zelfs zijn belangrijkste tip aan ondernemers: vraag op tijd om hulp. Hij zag in hoe belangrijk het is om wat achter de hand te hebben, zodat hij zijn passie kan blijven volgen. Bijvoorbeeld als er iets in de inventaris stuk gaat en hij direct cashflow nodig heeft om apparatuur te vervangen en door te blijven ondernemen. Voor hem en andere ondernemers is het van belang dat ze hun dromen kunnen verwezenlijken zonder zich zorgen te hoeven maken over de geldkant.