‘Heidepol is een voorraadkast voor insecten uit de wijde omgeving’

Natuurbegraafplaats Heidepol Arnhem-EdeOp onze natuurbegraafplaatsen kunnen we niet zonder onze natuurbeheerders. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van het natuurgebied, en ze dragen zorg voor de natuurgraven. Bob Tijsse Klasen werkt als natuurbeheerder van Heidepol aan de ontwikkeling van de natuurbegraafplaats. ‘Mijn werk is elke dag anders en uitdagend. Dit is natuurbeheer met een extra dimensie.’

Wat nu Heidepol is, was voorheen landbouwgebied en productiebos. Er stonden koeien en paarden, en de graslanden waren ingericht als akkers voor onder meer maïs. In het bos vond je vooral een monotone verzameling van fijnsparren en Amerikaanse eiken. Het doel van de natuurontwikkeling op Heidepol was om het bos om te vormen naar een gevarieerd inheems loofbos en het realiseren van een bloem- en kruidenrijk grasland. En dat lukt. De afgelopen tien jaar heeft Heidepol een enorme ontwikkeling doorgemaakt.

Meer biodiversiteit

Volledig scherm Bob: “We zijn toegegroeid naar een divers loofbos. Dat trekt meer verschillende soorten aan: de biodiversiteit gaat omhoog. We zien diersoorten terug die verdwenen waren. Bijvoorbeeld de zwarte specht, de zandhagedis, hazelworm en de blauwvleugelsprinkhaan. Ook kruiden zoals het zandblauwtje en het muizenoortje groeien en bloeien weer. Indicatiesoorten van verschraald grasland, die aangeven dat de verschraling van de bodem die we voor ogen hadden ook echt plaatsvindt.

Telkens iets nieuws ontdekken

Het werk van Bob is elke dag anders en uitdagend, vertelt hij. “Ik ontdek steeds weer iets nieuws in de natuur. En dat ik mag bijdragen aan de ontwikkeling van Heidepol is prachtig. De extra dimensie die hierbij komt, maakt het helemaal mooi. Dit is niet alleen een natuurgebied, maar ook een natuurbegraafplaats. Met bezoekers én nabestaanden. Mensen kiezen hier niet alleen voor een natuurgraf, ook voor een natuurplek. Een boom die ze mooi vinden bijvoorbeeld of een ander specifiek stukje natuur. Voor ons is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen natuurontwikkeling en het behouden van het beeld dat mensen aanspreekt. Dat maakt het bijzonder.”

Ontmoetingen

De gesprekken die Bob voert met nabestaanden op Heidepol raken hem. “Als ik buiten bezig ben, raak ik vaak aan de praat. Dat begint met een vraag over de natuur en even later hebben we het over hoe ontzettend lief de vrouw van iemand was. Dan sta ik wel eens met tranen in mijn ogen. Die ontmoetingen maken mijn werk extra mooi.”

Toekomstdromen

Heeft Bob nog iets te wensen voor de natuur op Heidepol? “Het gaat hier echt heel goed. Nog meer soortenrijkdom creëren zou mooi zijn. En meer vogels aantrekken die hier komen broeden. Als de grauwe klauwier hier een nest gaat maken, word ik heel blij. Maar we zijn ook al zo ver gekomen; ons bloem- en kruidenrijk grasland is een voorraadkast voor insecten uit de wijde omgeving. Daarmee voorzien we in een belangrijke behoefte naast de zandverstuivingen en bossen die je hier op de Veluwe vindt. En dat is geweldig.”

Wandel je mee?

Elke tweede dag van de maand kan iedereen die dat wil een uur lang meewandelen over de Heidepol. Dan hoor je nog meer van dit soort informatie, en leer je meer over natuurbegraven. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website via www.heidepol.nl/wandeljemee.

Bob Tijsse Klasen, Natuurbeheerder van Heidepol