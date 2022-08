Hendrik over zijn carrièreswitch: “Ik had dit voor geen goud willen missen”

Op dit moment staan werkgevers in de techniek te springen om personeel. Zij zijn dus ook bereid te investeren in mensen die nog niet alle benodigde opleidingen hebben. Dijkstra volgt bijvoorbeeld tijdens zijn werk een opleiding mbo-opleiding Service en Onderhoud. “Ik krijg alle steun van mijn werkgever. Ik had het mij echt niet beter kunnen wensen.”. Dijkstra is nu al jaren in dienst bij Damstra Installatietechniek en nog altijd blij met zijn overstap: “Iedere dag is anders. Ik kan mijn creativiteit kwijt en ik heb veel contact met klanten. Ik heb zoveel plezier in mijn werk dat ik dit voor geen goud zou willen missen.”