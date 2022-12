Het Ashram College pakt alles net even anders aan: filosofie in de brugklas

Er zijn een aantal dingen anders op het Ashram College. Zo krijgen alle leerlingen in de onderbouw filosofie. Ze leren er logisch denken en ‘om de hoek’ te kijken: het geeft vorming in hun algemene ontwikkeling. Na de reguliere lesuren is het ‘Ashramtijd’. Voor leerlingen die dat nodig hebben is dit het moment om bij te spijkeren. Viergever: “Wij hebben goede docenten rondlopen en huiswerkbegeleiding is niet voor iedereen betaalbaar. Daarom bieden we het op school aan. Docenten kennen de leerlingen maar weten ook welke toets eraan komt, ze kunnen dus gerichter helpen”. Maar tijdens Ashram-tijd is er bijvoorbeeld ook een debatclub of kunnen leerlingen zich verdiepen in fotografie. Ashramtijd is er ter ondersteuning én verrijking.