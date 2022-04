Het boerenbedrijf in een nieuw jasje: meer oog voor duurzaamheid en dierenwelzijn

Wie De Boer Niet KentHet boerenbedrijf in Nederland gaat mee met de tijd. Boeren hebben steeds meer oog voor duurzaamheid en dierenwelzijn. Melkveehouder Roland Ketelaar uit het Brabantse Heeswijk-Dinther is hiervan een goed voorbeeld . Sinds een renovatie in 2014 voldoet zijn boerderij aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Door het toepassen van slimme technologie wordt er efficiënter, minder arbeidsintensief en bovendien veel duurzamer gewerkt.

Roland Ketelaar en zijn vrouw en vier kinderen delen hun boerderij met 193 koeien. Het bedrijf is al drie generaties in de familie, maar steekt sinds de verbouwing in 2014 in een nieuw jasje. Waar opa Ketelaar (83) de koeien bijvoorbeeld nog één voor één met de hand melkte, worden tegenwoordig melkrobots gebruikt. “Het geeft ons meer tijd om met de dieren bezig te zijn.”

Inmiddels is ook de nieuwste generatie al werkzaam in het familiebedrijf, vertelt Roland vrolijk. “Mijn 17-jarige zoon Rens helpt waar hij kan. Vaak zijn de rollen omgedraaid en vertelt Rens mij wat ik moet doen.”

Sinds 2014 voor het eerst robots op de boerderij

In 2014 werd de stal van de familie Ketelaar opnieuw ontworpen en gebouwd. Sindsdien werkten er voor het eerst ‘robots’ op de boerderij, die onder meer de koeien melken en voeren. Bij de melkrobot gaat het melken automatisch en zonder toezicht van de boer. Koeien kiezen zelf wanneer ze gemolken willen worden en lopen op eigen initiatief de melkruimte binnen. Dit is beter voor het dier, want koeien produceren niet altijd evenveel melk. Wanneer een boer de koeien toch op gezette tijden melkt, kan dat zorgen voor ontstekingen aan de uiers.

Het voeren van de dieren neemt normaal gesproken veel tijd in beslag, maar door dit werk door een robot te laten doen gaat dat veel efficiënter. De boerderij heeft inmiddels vijf ruwvoerbunkers met twee mengvoerders en drie mineralenmengels. Hierdoor neemt het voeren tegenwoordig nog maar dertig minuten in beslag.

Jongste vee staat dichtbij zodat boer vaak langs kan

Een derde robot houdt de emissiearme Swaan-vloer mestvrij, met hulp van een sproeifunctie. Dit scheelt de boeren een hoop arbeidsintensief werk. De stallen hebben een oprolbaar zeil dat in de winter de kou buitenhoudt en in de zomer zorgt voor voldoende ventilatie. Zo bevinden de koeien zich gedurende alle seizoenen in een stal met comfortabele temperaturen.

Ketelaar heeft veel aandacht besteed aan het logistieke aspect van zijn boerenbedrijf, vertelt hij. “Ik wilde het jongste jongvee zo dicht mogelijk bij de woning stallen, zodat ik er dagelijks meerdere malen langs kan lopen en kan kijken of alles goed gaat. Door de boerderij opnieuw in te richten heb ik gezorgd dat de looplijnen kort blijven.”

Van paard en wagen naar moderne boerderij

Het jongvee tot drie maanden oud staat in een aparte stal met ruim twintig eenlingboxen en vier strohokken. De ruimte is groot en heeft een mechanische ventilatie. Na drie maanden verhuizen de dieren naar een andere stal, waar het jongvee tot zes maanden staat.

Waar opa Ketelaar ooit begon met paard en wagen en zeven koeien is het familiebedrijf inmiddels uitgegroeid tot een gemoderniseerde en duurzame onderneming. Wil je meer weten over de veranderingen in de Nederlandse boerensector? Kijk dan naar de video van Wie De Boer Niet Kent over de familie Ketelaar of één van de elf andere boeren.