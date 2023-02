Het energielabel van een woning is voor kopers steeds belangrijker

Scherp op energielabel

Heb je plannen om een woning te kopen? Let dan vooral op het energielabel van het huis. Want met de huidige energieprijzen is een goed geïsoleerde woning belangrijk, zegt Arie Spek, eigenaar van Aspekt Makelaars in Nieuwegein. “Uit onderzoek blijkt dat kopers graag inzicht willen in mogelijke energiebesparingen voor hun nieuwe woning. Wij zien ook dat er meer vraag is naar woningen met een hoger energielabel. In de huidige tijd is er, in verband met de te verwachten energiekosten, meer vraag naar een woning met een A-label dan een huis met een lager label.”

Label upgraden

Door de hoge energiekosten klikt een potentiële koper sneller op een woning met een A-label, zegt Arie. “Energiekosten zijn immers woonlasten en die zijn voor iedereen enorm over de kop gegaan. Om die kosten in de toekomst te drukken kunnen wij voor elke woning een duurzaamheidsadvies geven. Ook woningen met een A-label, want daar kun je nog een A+ of A++ van maken.” Uit onderzoek blijkt dat een gunstig energielabel een positief effect heeft op de woningwaarde. “Een huis met een energielabel C levert gemiddeld 9,7% meer op dan een vergelijkbare woning met energielabel G.”

Duurzaamheidsadvies

“Bij elke woning die we in onze portefeuille opnemen doen wij een duurzaamheidscheck”, aldus Arie. Het rapport dat daaruit voortkomt is meteen voorzien van advies. “Je kunt zonder inkomenstoets geld lenen om je huis te verduurzamen, en afhankelijk van de gemeente kunnen er allerlei energiezuinige aanpassingen zoals zonnepanelen worden gesubsidieerd.” Ook met een warmtepomp, dubbelglas, vloer- of dakisolatie en kierdichting kan je woning van een C naar een A-label gaan. “In ons adviesrapport geven we aan hoeveel je jaarlijks bespaart en hoeveel subsidie er op de onderdelen zit. Zo geven we mensen een handvat om inzicht te krijgen hoeveel energiekosten ze kunnen besparen.”

