Het gehucht Schuring verdween in het water

‘Op dat moment stortte het huis in en toen sprong ik in de diepte, in het water. Gelukkig kon ik redelijk goed zwemmen en snel ging ik op zoek naar de rest van de familie. Het was natuurlijk stikdonker. Mijn moeder zat klem op een deel van de zolder. ‘Laat mij maar gaan’, zei ze. Ik heb haar toch opgetrokken. Op een deel van de zolder zat mijn vader met een paar kinderen. Op een ander deel mijn oudste broer met een zusje en mijn jongste broertje. Zij zijn later, nog steeds met zijn drieën, in de polder teruggevonden.’ Aldus het oogetuigeverslag van Bas Rustenhoven, die in het buurtschap Schuring zijn vader, moeder, drie broers en vijf zussen verloor en als enige van het gezin overleefde.