Het is weer tijd voor festivals: kom jij een dansje wagen?

Van mooie ballads tot heerlijke meezingers

Energie bijtanken

Gaafste festival tot nu toe

Het idee voor Live at the Lake ontstond volgens Raymon al in 2019. Eigenlijk zou het festival in 2020 plaatsvinden. De kaartverkoop was zelfs al gestart (die kaartjes zijn nu alsnog geldig), maar corona gooide roet in het eten. “We zijn enorm blij dat het dit jaar doorgaat. Mijn compagnon Jesper en ik organiseren al zo’n twaalf jaar feesten en evenementen, maar dit wordt wel één van de gaafste dingen die we ooit hebben georganiseerd”.



Met hen hebben nog veel meer Zoetermeerders zin in dit festival. “Dat merken we aan de vele positieve reacties, maar ook aan de kaartverkoop. Die gaat enorm hard. Dus tegen mensen die nog twijfelen zeg ik: wacht niet te lang!”