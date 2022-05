Het lekkere eilandleven in camping paradijs Lolland-Falster

VisitDenmarkOp Zuid-Seeland, in de achtertuin van Kopenhagen, vind je de prachtige eilanden Lolland en Falster. Vaak in één adem Lolland-Falster genoemd. Hier gaan vakantievieren en het campingleven hand in hand. Met fantastische kindvriendelijke stranden en de natuur voor de campingdeur, heb je niet veel meer nodig. De fijne eetcultuur is een welkome bonus, net als de schat aan cultuur en activiteiten.

Afwisseling is het toverwoord dat deze bestemming zo anders maakt. Afwisseling in het landschap, aan leuke stadjes – zoals Nakskov, Nysted en Maribo op Lolland en in Stubbekøbing en Nykøbing op Falster – pak je meteen een stukje middeleeuwen mee.

15 mooie stranden

Ook al zijn de eilanden niet zo groot, de kustlijn telt maar liefst 600 km. Geen wonder dat hier zoveel mooie stranden zijn. Het Nysted Strand op Lolland is een van de favorieten. Leg je handdoek uit op het fijne zandstrand, creëer je plekje in de schaduw of op de houten zwemsteiger. De Nysted Beach Camping (met ook cabins en appartementen aan zee) is maar op een paar passen lopen van deze mooie plek.

Nog zo’n plaatje is het strand van Hesnæs Havn aan de oostkust van Falster, aan het gelijknamige natuurgebied. Het strand van Marielyst is meerdere malen als Denemarkens mooiste uitgeroepen. Je kan er heerlijk struinen langs de bijna 18 kilometer lange kustlijn. Onderweg kom je langs goede zwemmogelijkheden voor je kroost – en een beetje rust voor de ouders: het water is ondiep en rustig.

Volledig scherm De kustlijn van Hesnæs wisselt fijne zandstranden af met oeroude bossen. © Rasmus Bendix

Flipflop gevoel

De badplaats Marielyst is een van de oudste van Denemarken en ronduit gezellig met restaurants, cafés en winkels. In en rondom het dorp is vermaak zoals minigolf, karten en paintball. Na het buitenspelen kun je heerlijk rondturen op een van de vele terrassen en genieten van de mooie zonsondergang.

Tijd voor actie

De Denen houden net als Nederlanders van een stevig potje fietsen. In Falsters Bangsebro bos is een single track mountainbike parcours voor beginners en kinderen. Dit is uitermate geschikt voor het hele gezin. Sloof je je liever uit tijdens een potje golven? Voetgolf, adventure golf en zelfs frisbeegolf speel je in het Golf & Fun Park in Marielyst.

Plezier op het water

Hou je van sportieve activiteiten op vakantie? Tussen Lolland en Falster kun je uitstekend kajakken of kanovaren. Het zeewater is er relatief rustig. Peddel met een georganiseerde tour in ongeveer 2,5 uur door de Guldborgsund en langs de charmante eilandjes Flatø en Kalvø. Wil je zeehonden spotten? Boek een tour vanuit Nysted.

Volledig scherm De campings in Lolland-Falster liggen bijna altijd in de buurt van water en bieden volop wateractiviteiten. © BEST Production

Boerderijshoppen

De eilandbewoners zijn maar wat trots op hun vruchtbare grond en wat ze verbouwen. Een topbeleving is het shoppen in de verschillende boerderijwinkels. Versere producten ga je niet vinden. Je eten smaakt nog lekkerder met een leuk verhaal van de trotse boer of restauranteigenaar die volop lokale ingrediënten gebruiken.

Leven rond het fjord

De typische Scandinavische zomeravonden beleef je aan het Nakskov Fjord Nature Park. Met weinig wind, de zon die kracht verliest en echt helemaal donker wordt het niet. De zee kleurt langzaam donkerblauw en aan de horizon kleurt de lucht paars en lila. Er daalt een rust over het fjord en alles wat je hoort zijn de vogels. Vanaf de Nakskov Fjordcamping kan dit zomaar jouw uitzicht zijn.

Ontwaken in een droom

De fijne campings op Lolland-Falster zijn bijna altijd in de buurt van water. Waar je ook slaapt, het campingleven is een feest voor kinderen. Ook voor de ouders, want op de meeste campings heb je compleet ingerichte keukens.

Een hele bijzondere plek om te overnachten is Knuthenborg Safaripark. Na een droom van een safari zie je de dieren van dichtbij vanaf het terras van je luxe kampeertent – op poten – of vanachter een muurhoge glaswand, waarachter de wolven of tijgers doorleven als er geen bewonderaars zijn.

Volledig scherm Bijzonder overnachten: slapen in Knuthenborg Safaripark en wakker worden met dit uitzicht.

Nieuwsgierig naar alle vakantiebestemmingen in Denemarken?

