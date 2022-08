Het Montreux Jazz Festival, waar kunst en muziek dit jaar samen zijn gekomen

Alain Clark dacht dat hij een naar een klassieke kunstgalerie ging: “Normaal gesproken kom je dan in een ruimte waar je rondloopt. Maar dit was natuurlijk digitale kunst.” Hij sprak ook met een van de kunstenaars: Oliver Lancaster. De kunstenaar heeft tijdens zijn creatieve proces herhaaldelijk aandachtig naar het lied van Lang Lang geluisterd. Vervolgens tekende hij op het ritme van de muziek. Dit resulteerde in een bijzonder digitaal kunstwerk wat ook wel Alain zijn favoriete was van de tien.