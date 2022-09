Het praktisch en stijlvol inrichten van een kleine badkamer

X²O BadkamersVt-wonen stylist Eva helpt je uit de brand. Hoe richt je een kleine badkamer praktisch en sfeervol in? In de serie Badkamervragen beantwoordt ze veelgestelde vragen en geeft ze tips.

Slimme indeling

Een badkamer waar veel spullen rondslingeren wordt al snel als rommelig gezien. Hierdoor voelt de ruimte klein aan. Berg daarom je handdoeken, je föhn en verzorgingsproducten op in meubels met veel opbergruimte. Een zwevend wastafelmeubel en badkamerwandkast zijn hier ideaal voor. Doordat ze niet op de grond staan, blijft de ruimte eronder leeg en dat maakt de badkamer optisch groter. Kies ook voor een mooie radiator. Deze multitasker verwarmt de ruimte en droogt je handdoeken. Moet de douche nog een plek krijgen? Plaats hem in een nis, dat scheelt ruimte. En met een draaideur is in- en uitstappen praktisch en makkelijk.

Kies de juiste kleuren

Volledig scherm In een kleine badkamer is vaak weinig daglicht. Met lichte en neutrale kleuren zorg je ervoor dat de ruimte helder blijft. Eikenhouten meubels passen hier met hun warme uitstraling perfect bij. Ook blinkend chroom straalt rust uit en matcht mooi met hout. Een spiegel reflecteert het licht in de ruimte waardoor deze groter aanvoelt. Shop er een met verlichting en een anti-dampfunctie voor extra gemak. Kies je wastafel, radiator en douchebak in een matwitte kleur zodat alles een rustig geheel vormt.

Accessoires zijn onmisbaar

Ook in een kleine badkamer horen accessoires thuis, bijvoorbeeld een leuke houten kruk of een jute wasmand. Maar maak het niet te bont. Ga voor items in zachte tinten en van natuurlijke materialen. Denk aan hout, jute en marmer. En aan handdoeken in lichtgrijs of beige, voor een serene sfeer.

