Het roer om: Spekkoekkoningin bakt op Michelinster-niveau

‘Ouderwets’ met de hand

Pang bakt de spekkoeken op ambachtelijke wijze. De koek bestaat uit vijftien dunne laagjes die één voor één gebakken moeten worden. Zij is een mooi voorbeeld hoe je van je passie je beroep kunt maken. “Tijdens het bakken check ik wel zestig of zeventig keer of het goed gaat. Mijn spekkoeken hebben kleur, dus ze moeten wel gaar worden, maar niet bruin. Ik werk alleen met mooie ingrediënten. Mijn roomboter haal ik bij een boer die zijn koeien een mooi leven geeft. Per week jaag ik er 650 eieren doorheen. Die worden allemaal gesplitst door mijn handen. Ik begon met twee handmixers maar met het huidig aantal bestellingen, is dat niet meer te doen. En ondernemen is blijven innoveren in bijvoorbeeld nieuwe smaken, kleuren en samenwerkingen. Zo kunnen mensen zelfs spekkoek als brievenbus-pakketje bestellen. Ik heb geen diepvries, alle bestellingen worden gebakken en direct verzonden. Je krijgt spekkoek met pure passie op de mat”.