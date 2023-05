Natuur komt tot leven

“Het voorjaar brengt weer volop leven in de natuur”, zegt Guus. “Alles zoemt, fluit en bloeit en ieder moment kun je iets leuks ontdekken.” De boomleeuwerik, boompieper, de ree, de bonte en zwarte specht en natuurlijk de vele bloemen zorgen voor een echt lentegevoel op natuurbegraafplaats Huis ter Heide. “We zijn pas een paar jaar bezig met de natuurontwikkeling in het gebied, maar we zien al veel mooie dingen groeien en bloeien.”

Biodiversiteit

Snelle ontwikkeling

Er is natuurlijk nog veel werk aan de winkel, maar de eerste grote stappen zijn gezet, zegt Guus. “Het heischrale grasland is tot nu toe het meest in natuurwaarde gestegen. Wat voorheen een groot veld was vol jonge bomen, is nu een veld met onder andere struikheide, zandblauwtje, gaspeldoorn en reukgras. Twee jaar is voor de natuur een heel korte tijd, dus we zijn hartstikke blij met hoe het er nu al bij ligt. De verwachting is dat we de komende jaren nog veel meer soorten zullen tegenkomen.”