Hier woon jij straks energiezuinig en toekomstbestendig

Vorm OntwikkelingAan de Plas van Van Buijsen in Pijnacker vind je het nieuwbouwproject de Juffer: ruime appartementen en penthouses die allemaal vanaf hun riante terras uitzicht bieden op het water. Maar het mooiste is: alle woningen zijn energiezuinig, zodat ze niet bijdragen aan een verdere opwarming van ons klimaat.

Gezond en duurzaam wonen

Door de goede isolatie en ventilatie van de appartementen hoef je weinig te stoken en wordt er altijd voldoende verse lucht toegevoerd. Dat zorgt voor een comfortabel én gezond appartement. De nieuwe woningen zijn niet aangesloten op het gas, maar worden opgeleverd met een warmtepomp en een individuele boiler die is aangesloten op het bestaande, collectieve warmtenet. Ook hebben alle appartementen driedubbele beglazing, wat zorgt voor lage energiekosten en een fijn woonklimaat.

Van alle gemakken voorzien

De terrasappartementen en penthouses hebben een ruime woonkamer en open keuken, twee of drie slaapkamers, een of twee luxe badkamers met ligbad en een groot terras over de gehele breedte van het appartement. Alle woningen beschikken over een of twee parkeerplaatsen in de stallingsgarage, waar ook de mogelijkheid is om elektrisch te laden. Voor elke woning zijn er vier privé fietsparkeerplekken. De fietsenstalling beschikt over een elektrische aansluitingen voor de fietsaccu.

Luxe en comfort

De royale terrassen zorgen voor een verlenging van de woonkamer en beiden uitzicht op de Plas van Van Buijsen. Verder zijn de appartementen voorzien van houten kozijnen en binnendeuren akoestische dekvloeren, hoogwaardig sanitair van Villeroy & Boch en MOSA wand- en vloertegelwerk. Ook heeft elke woning een luxe uitgeruste keuken met al de benodigde inbouwapparatuur om heerlijk te kunnen koken.

Zelf je indeling bepalen

De ruime terrasappartementen en penthouses van de Juffer zijn door een draagstructuur van kolommen speels in te delen. De kolommen kunnen een leuke toevoeging zijn voor het interieur door er maatwerkmeubels omheen te laten maken, en verdelen de ruimte zodanig dat je meubels los in het appartement kunt plaatsen. Verdiepingshoge raampartijen geven een fenomenaal uitzicht over het water en brengen veel natuurlijk licht in de woning.

Warmteopslag en zonnepanelen

Modern wonen in de Juffer is op meer fronten duurzaam. Door middel van een innovatieve WKO-installatie in het complex wordt warmte die in de zomer is opgewekt opgeslagen en hergebruikt om ’s winters je appartement mee te verwarmen. In de zomer kun je de woning duurzaam koelen door middel van vloerkoeling. Naast het gebruik van duurzame energie uit de ondergrond, worden op de daken zonnepanelen geplaatst voor algemeen en privé gebruik. Dit zorgt voor een lage belasting van het energienetwerk, vooral in de algemene ruimten en bij de oplaadpunten voor auto’s in de natuurlijk geventileerde stallingsgarage.

