Hoe bereiden we ons voor op de cyberdreigingen van de toekomst?

TNONiemand kijkt meer op van nieuws over gegijzelde bedrijfssystemen of cyberaanvallen uit het buitenland. Kwaadwillende hackers vormen een steeds grotere bedreiging voor de veiligheid van landen, bedrijven en burgers. Welke digitale gevaren liggen er op de loer voor Nederland en hoe wapenen we ons daartegen?

Een groot deel van ons leven speelt zich online af. Alles kan tegenwoordig digitaal, van studeren en werken tot bankieren, tv-kijken en daten. De digitalisering maakt het leven makkelijker, maar brengt ook risico’s met zich mee. Hackers worden steeds slimmer en datzelfde geldt voor de technieken die zij gebruiken.

Om ons te beschermen tegen kwaadwillende hackers werkt TNO met verschillende partners aan de digitale frontlinie. De onderzoeksorganisatie ontwikkelt concrete oplossingen voor acute bedreigingen, maar houdt ook rekening met toekomstige gevaren. Denk aan hackers die de openbare orde willen verstoren of kunstmatige intelligentie (AI) inzetten als cyberwapen.

Kunstmatige intelligentie is overal

Kunstmatige intelligentie kan op heel veel manieren worden ingezet. Zelfrijdende auto’s en smartphonecamera’s maken gebruik van AI, maar ‘slimme’ wasmachines en windmolens net zo goed. De keerzijde van deze handige toepassingen is dat hackers kunstmatige intelligentie ook kunnen gebruiken om cyberaanvallen te automatiseren en verfijnen.

Vanwege de snelheid is het heel lastig om een geautomatiseerde cyberaanval handmatig af te slaan. Er is dan ook steeds meer behoefte aan geautomatiseerde verdedigingssystemen, bijvoorbeeld om effectief datastromen te doorzoeken, afwijkingen op te sporen en daar direct op te reageren.

Volautomatische verdediging

TNO werkt met partners aan op AI gebaseerde oplossingen die volautomatisch de verdediging inzetten door gedetecteerde dreigingen onschadelijk te maken en de hackers buiten de deur houden. Dankzij kunstmatige intelligentie kan veel sneller en effectiever worden gereageerd.

Zulke innovaties zijn hard nodig, zegt Noura El Ouajdi-Krijgsman, Sr. Manager Innovatie ecosystemen cybersecurity bij TNO. “Door de toenemende digitalisering is het belangrijk dat we een duidelijk antwoord vinden op de groeiende digitale criminaliteit, anders ontstaat een negatief effect op de Nederlandse economie en maatschappij.”

Cyberaanvallen op bruggen en sluizen

Het platleggen van computers is al lang niet meer de enige vorm van cybercriminaliteit. Steeds vaker zijn de operationele systemen van bijvoorbeeld bruggen, sluizen en tunnels aangesloten op het internet. Dit maakt onderhoud en bediening op afstand mogelijk, maar vergroot ook het risico op verstoringen van de openbare orde.

Want wat als hackers met succes het computersysteem van een waterkering of sluis weten binnen te dringen? Dan zitten zij letterlijk aan de knoppen: de aanvallers kunnen het water tegenhouden of juist laten wegstromen. Met alle praktische gevaren en maatschappelijke gevolgen van dien.

Kwetsbaarheden in kaart brengen

Ook digitale systemen zijn kwetsbaar voor een digitale aanval. Als de cyberveiligheid van een populair digitaal boekhoudsysteem niet op orde is, kunnen hackers bijvoorbeeld een zogenaamde ‘supply chain attack’ uitvoeren. Daarbij breken ze in bij een zwakke(re) gebruiker in de keten om via diens systeem toegang te krijgen tot het daadwerkelijke doelwit van de aanval.

Om operationele en digitale systemen veilig te kunnen blijven gebruiken, is het noodzakelijk om cyberaanvallen op tijd te detecteren en voorkomen. TNO voert constant risico- en dreigingsanalyses uit om kwetsbaarheden in kaart te brengen en te verhelpen. Op basis van deze analyses wordt weer nieuwe technologie ontwikkeld.

Cyberworkforce op maat

Nederlandse overheden en bedrijven investeren flink in cyberveiligheid. Toch zijn er nog altijd meer cyberexperts nodig om het grote kennistekort op te vangen. TNO biedt organisaties daarom een geïntegreerde aanpak voor de opbouw van een professionele cyberworkforce op maat, ondersteund met innovatieve trainingen en tools.

Werknemers die zich met cyberveiligheid bezighouden krijgen een training in de Cyber Range, een veilige simulatieomgeving voor het nabootsen van cyberaanvallen. Daarnaast leren ze werken met de Cyber Security Assistant, een online tool die professionals helpt met het analyseren van cybersecurity-problematiek die voortkomt uit menselijk gedrag. De CSA geeft ook suggesties om het probleem op te lossen.

Voorbereid op de gevaren van morgen

TNO zet zich in voor een veilige samenleving. Ook in het digitale domein, want cyberveiligheid heeft grote impact op ons ‘echte leven’. Wil je meer weten over de huidige cyberuitdagingen en -innovaties? Bekijk hier hoe TNO zich voorbereidt op de bekende en onbekende gevaren van morgen.