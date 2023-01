Hoe gezond zijn jouw ogen eigenlijk?

SpecsaversMisschien is de sterkte van je ogen al eens gecheckt bij de opticien of ga je met regelmaat langs omdat je lenzen of een bril draagt. Toch zegt die sterktemeting niets over de gezondheid van jouw ogen. Zeker als je de 40 gepasseerd bent, kan een ooggezondheidsonderzoek daarom heel zinvol zijn.

Redacteur en lenzendrager Sabina (53) onderging zo’n onderzoek bij Specsavers in Haarlem. ‘Na een uitgebreid onderzoek door de opticien zijn alle uitslagen online door een optometrist beoordeeld. Gelukkig zit het met mijn oogconditie wel goed!’

Hoewel je wellicht jaarlijks naar de tandarts gaat en verschillende bevolkingsonderzoeken ondergaat, weet je vaak niets over de gezondheid van je ogen. Best gek, je ogen zijn immers zo’n belangrijk zintuig. Bovendien neemt de kans op oogproblemen na je veertigste alleen maar toe. Denk aan staar, glaucoom (beschadigde oogzenuw), afwijkingen door diabetes of maculadegeneratie. Dat laatste, waarbij het scherptepunt achterin je oog achteruit gaat en je centrale zicht steeds minder wordt, komt relatief vaker voor bij mensen boven de vijftig. Gezien mijn leeftijd dus helemaal niet zo gek om eens naar de gezondheid van mijn ogen te laten kijken.

Online al snel een afspraak

Sinds dit jaar kun je in alle Specsavers winkels terecht voor een ooggezondheidsonderzoek. Hoewel ik als lenzendrager twee keer per jaar naar de opticien ga, weet ik niets over mijn oogconditie. Daarom besluit ik de proef op de som te nemen. Online maak ik een afspraak en de volgende dag al word ik in de winkel hartelijk ontvangen door Tessa. Na het invullen van een vragenlijst en het noteren van wat persoonlijke gegevens, is het tijd voor het echte werk. Best een beetje spannend - nergens voor nodig verzekert Tessa mij.

Verschillende metingen en foto’s

Met de nieuwste technologie verzamelen twee apparaten heel veel informatie over mijn ogen. Zo wordt er een droge ogen-test gedaan, gevolgd door een oogdrukmeting en meerdere geavanceerde metingen. Daarna sluit opticien Mark af met een oogmeting en bespreken we m’n algemene gezondheid, eventuele oogklachten en of er in mijn familie oogproblemen voorkomen. De onderzoekjes vallen reuze mee. De pufjes lucht op je ogen bij het meten van de oogdruk voelen een beetje gek en 15 seconden niet knipperen voor de beste digitale netvliesfoto’s is ook nog best een uitdaging. Maar, verzekert Tessa mij, ‘ik ga hartstikke goed’.

Snel de uitslag

Uiteindelijk gaat alle informatie over mijn ooglens, oogdruk, zenuwen, bloedvaten, macula, kamerhoeken en scherpte online naar een Specsavers-optometrist voor een beoordeling en is het wachten op de uitslag. Ziet alles er goed en gezond uit, dan krijg je daar via een brief bericht van. Ziet de optometrist toch iets afwijkends, dan word je gebeld. Soms is er nog wat aanvullende informatie nodig voor een betere beoordeling of is een doorverwijzing en behandeling bij de oogarts nodig. Gelukkig krijg ik al snel post en lees ik dat alles binnen de norm is. Heel fijn. Blij dat ik dit onderzoek door professionals bij Specsavers heb laten doen en dat ik weet dat het (voorlopig) met mijn oogconditie wel goed zit.

Quote Wat mensen ook vaak niet weten is dat een opticien alleen een sterkteme­ting doet en verder niet de gezondheid van de ogen beoordeelt. Een beginnende vorm van staar of glaucoom bijvoor­beeld wordt dan minder snel ontdekt. Jiska van Dam, Specsavers

Iedereen mag zich opticien noemen

Wat veel mensen niet weten, is dat in Nederland iedereen zich opticien mag noemen en een winkel kan beginnen. Jiska van Dam, Professional Advancement Manager bij Specsavers, legt uit: “Bij Specsavers werken alleen maar gediplomeerde opticiens. Zo garanderen wij te allen tijde kwaliteit. Toch is dat elders niet altijd vanzelfsprekend en kan het voorkomen dat jouw ogen niet door een deskundige beoordeeld worden. Wat mensen ook vaak niet weten is dat een opticien alleen een sterktemeting doet en verder niet de gezondheid van de ogen beoordeelt. Een beginnende vorm van staar of glaucoom bijvoorbeeld wordt dan minder snel ontdekt. Toch vinden wij, zeker wanneer na je veertigste het risico op oogziektes hoger wordt, een ooggezondheidsonderzoek een heel waardevolle toevoeging. Dat we dit in al onze 144 winkels voordelig kunnen aanbieden, komt doordat een team van optometristen alle resultaten online op afstand kan beoordelen. Zo blijft het ooggezondheidsonderzoek voor iedereen toegankelijk én betaalbaar!”

Wanneer een ooggezondheidsonderzoek?

Jiska van Dam: “Sowieso raden we aan om na je veertigste regelmatig een ooggezondheidsonderzoek in te plannen. Daarnaast is het slim om onderzoek te laten doen als er oogziektes in de familie voorkomen. Ook bij slechter zicht, als er plotseling iets verandert in je zicht of als je jezelf afvraagt hoe het zit met de gezondheid van je ogen is het goed om een afspraak te maken. Door op tijd aan de bel te trekken kun je veel ellende voorkomen of beperken.”

