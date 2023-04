Hoe hormonen je darmwerking en slaap beïnvloeden

YakultHet ‘gelukshormoon’ serotonine is indirect essentieel voor een goede nachtrust. Wist je dat dit stofje voor (ongeveer) 95 procent wordt aangemaakt in de darmen? Je buik speelt een sleutelrol in je gezondheid en stemming. Je kunt dus wel nagaan hoe belangrijk het is dat je darmen in topconditie zijn.

Dat hormonen van grote invloed zijn op je gemoedstoestand, weet je misschien wel. Denk aan de stemmingswisselingen die sommige vrouwen ervaren voordat ze ongesteld moeten worden, of de emotionele achtbaan die pubers kwelt. Maar wist je dat hormonen ook effect kunnen hebben op je darmen en je nachtrust, en andersom? Alles staat met elkaar in verbinding.

Je darmen zijn gevoelig voor stress

Je bent je er misschien niet van bewust, maar als je hormonen uit balans zijn, kun je dit soms voelen in je darmen. Bij veel stress maakt je lichaam bijvoorbeeld adrenaline en cortisol aan, en daar zijn je darmen erg gevoelig voor. Andersom kan een slechte darmgezondheid ook leiden tot een disbalans in je hormonen. Dat zit zo: in je darmen leeft een verzameling van biljoenen bacteriën. Dit ecosysteem heeft een grote invloed op je immuunsysteem, maar ook op de communicatie tussen je darmen en je hersenen. Je darmen en je hersenen ‘praten’ de hele dag door met elkaar.

Geluksstofjes en slaapstofjes

Dat praten doen ze op verschillende manieren. Een voorbeeld is via neurotransmitters (ook wel boodschappers genoemd). Die boodschappers in de hersenen zijn bijvoorbeeld stoffen zoals dopamine en serotonine, die bekendstaan als ‘gelukshormonen’. Je kunt wel nagaan dat die een groot effect hebben op je stemming. Serotonine is bovendien een voorloper van het hormoon melatonine. En melatonine speelt weer een belangrijke rol bij het goed kunnen slapen.

Invloed op alles

Maar de gesprekken tussen darm en brein verlopen niet alleen via boodschappers. Ook het immuunsysteem is bijvoorbeeld betrokken. Allerlei processen in het lichaam zijn met elkaar verbonden. Vandaar dat als je darmflora niet optimaal is, dat kan zorgen voor storingen in de communicatie met je hersenen. Dat kan leiden tot darmklachten, stemmingswisselingen en depressieve gevoelens. Wanneer er ruis op de lijn zit, kan dit zelfs ziektes tot gevolg hebben. Zorg dus goed voor je darmen (en darmbacteriën), want ze hebben invloed op alles.

Zo zorg je voor gezonde darmen

Je darmflora bestaat uit een mix van bacteriën, zowel goede als minder goede. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat er een goede balans is en je een rijke variatie aan bacteriën in je darmen hebt. Zo verloopt de communicatie tussen je darmen en je hersenen het soepelst.

Dat bereik je met voldoende slaap, beweging en ontspanning en met gezonde, vezelrijke voeding. Door fruit, groente, peulvruchten, bonen, noten en zaden te eten, krijgen de goede bacteriën in je darmen de overhand. Ook met gefermenteerde producten, zoals sommige zuivelproducten en kimchi, kombucha en zuurkool, doe je je darmen een plezier. Wil je je darmen echt blij maken, probeer dan eens probiotica - zoals gefermenteerde melkdrankjes. Die gunstige bacteriën bereiken levend je darmen en kunnen een positief effect op de gezondheid hebben.

