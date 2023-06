Hoe hulphonden helpen: ‘De verhalen blijven me ontroeren’

Een dame met een lichamelijke beperking, een verward kind dat niet naar school durfde, een conductrice die na een treinongeval PTSS opliep: zomaar drie voorbeelden van mensen die het leven weer aankunnen dankzij de inzet van hulphonden.

Hulphond als steun en toeverlaat

Hulphonden zijn onmisbaar, als ‘hulp’ bij PTSS-therapie of als steun en toeverlaat in het dagelijks leven. “Na een leertraject van bijna twee jaar helpt zo’n ADL-hond (ADL staat voor Activiteiten in het Dagelijks Leven) bij allerlei praktische zaken. Denk aan het openen van deuren, wasgoed uit de machine halen tot zelfs het nachtelijk ‘draaien’ van een patiënt in bed”, vertelt Pieter Blickman, sinds twaalf jaar sponsoring manager van Hulphond Nederland.

“Een vrouw met een lichamelijke beperking had eerst twaalf momenten op een dag waarop ze een zorgverlener nodig had. Dankzij haar hulphond kon ze dat aantal terugbrengen naar twee momenten.”

Dieren hebben een rustgevend effect

Naast fysieke ondersteuning bieden hulphonden ook geestelijke ondersteuning. Een sterk groeiend onderdeel van Hulphond Nederland is het ‘Domingo House’. In dit therapiecentrum in het Brabantse Bergharen krijgen volwassenen met een psychotrauma, bijvoorbeeld PTSS, een therapietraject.

In het therapietraject van zo’n 16 weken worden ook honden of paarden ingezet. Of het nu gaat om het stabiele paard Domingo, de goedmoedige hond Bono of Carter met z’n hoge knuffelgehalte: dieren hebben een rustgevend effect. Ook kunnen ze mensen helpen bij het leren omgaan met emoties, weerbaarheid, contact toelaten en verbinding aangaan.

De individuele verhalen blijven Pieter altijd bij: “Als je het verhaal hoort van een commando die compleet was vastgelopen en na traumatherapie weer perspectief ziet, of de conductrice die na een treinongeval met een persoon PTSS opliep en nu weer aan het werk durft… ja, dat zijn verhalen die me ontroeren.”

Trauma’s te lijf met hulpdieren

De vraag naar traumatherapie voor volwassenen is groot. Daarom wil Hulphond Nederland graag een tweede, grotere locatie van het Domingo House openen. “In Nederland kampen zo’n 400.000 volwassenen met ernstige trauma’s. Door bezuinigingen in de reguliere zorg en lange wachtlijsten lopen mensen serieus vast. Met onze innovatieve therapie bieden we mensen nieuw perspectief.’’

Het Domingo House is uitgegroeid tot een succesvol centrum voor ervaringsgerichte therapie, ook dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. In 2020 schonk de loterij namelijk 375.000 euro - met dank aan de deelnemers. Daarnaast steunt de Postcode Loterij Hulphond Nederland met een jaarlijkse financiële bijdrage. De organisatie mag deze bijdrage vrij besteden.

De zorg verbeteren

Dankzij de ruim drie miljoen deelnemers aan de loterij ontving Hulphond de afgelopen vijf jaar al ruim 1,9 miljoen euro. En dat is nodig om steeds meer mensen te kunnen helpen. De kosten voor hulphonden zijn namelijk ruim 40.000 euro per hond, voor de periode van opleiding tot hondenpensioen.

Pieter Blickman is dan ook dolgelukkig met de financiële en morele steun van Nationale Postcode Loterij. “We hebben idealen en willen de zorg verbeteren, terwijl we ook heel realistisch zijn: als je veel mensen wilt helpen, moet er genoeg geld binnenkomen.’’ De Nationale Postcode Loterij denkt daarin snel en heel actief mee. En met resultaat: waar Hulphond Nederland twaalf jaar geleden vijftig mensen kon ondersteunen, helpt de organisatie nu ruim duizend mensen per jaar.

Als deelnemer aan de Nationale Postcode Loterij maak je elke maand kans op prijzen. Door mee te spelen, steun je goede doelen zoals Hulphond Nederland. Minimaal 40 procent van de lotprijs gaat namelijk naar de 146 goededoelenorganisaties. UNICEF, Voedselbanken Nederland, het Rode Kruis, Natuurmonumenten, KWF Kankerbestrijding, AAP en vele andere organisaties ontvangen elk jaar steun. Sinds de oprichting van de Nationale Postcode Loterij is op die manier ruim 7,6 miljard euro aan mens en natuur geschonken.

