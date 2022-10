Hoe maak je slimmere keuzes in je lunch?

VoedingscentrumWil je andere keuzes maken in wat je eet, maar verval je snel in je oude gewoonte? Dat is niet zo gek, want mensen zijn echte gewoontedieren. Probeer eens wat kleine veranderingen die al in je huidige eetpatroon passen. Met simpele, maar slimme keuzes maak je al een positieve impact. Wat zijn die slimme keuzes?

Kies bijvoorbeeld voor meer groente, peulvruchten, ongezouten noten en volkorenproducten. Maar wat is volkoren eigenlijk? En wat zijn andere slimme keuzes voor een goede lunch? Hoe vervang je op een gezonde en lekkere manier vlees als je wil minderen? Op dit soort eetvragen geeft het Voedingscentrum eerlijk antwoord, zodat iedereen beter keuzes kan maken.

Wat betekent volkoren?

Volkorenproducten zijn gezonder dan witte graanproducten, zoals witbrood, witte pasta en witte rijst. In volkoren graanproducten zitten namelijk belangrijke voedingsstoffen. Maar wat is dan het verschil?

Volkoren graanproducten zijn gemaakt van de hele (vermalen) graankorrel. Die bestaat uit 3 delen. Binnenin zit de meelkern, onderin de kiem en eromheen de zemel (het vliesje). In de kiem en de zemel zitten de meeste goede voedingsstoffen, denk aan vezels, ijzer en B-vitamines. Als je voldoende volkorenproducten eet, verlaag je het risico op bepaalde hartziekten en diabetes type 2.

Kies daarom bijvoorbeeld voor volkorenbrood, volkorenpasta, volkorencouscous en zilvervliesrijst. Inspiratie nodig om aan de slag te gaan met volkorenproducten? Bekijk dan deze recepten.

Hoe maak ik slimme keuzes bij de lunch?

Wil je een slimmere keuze maken wat betreft je lunch? Maak dan eens een Eetwissel. Kies bijvoorbeeld voor een zelfgemaakte salade in plaats van een kant-en-klare soep. Zin in iets warms en hartigs? Kies dan voor een volkoren tosti met 30+ kaas in plaats van een broodje kroket. Of even snel een broodje? Kies dan een volkoren broodje met gegrilde groente in plaats van witbrood met ham.

Met deze Eetwissels maak je niet alleen een slimme keuze voor je gezondheid, maar ook voor het milieu. Zo heeft de productie van groente minder impact op het milieu dan vlees. Daarnaast is het beter voor je lichaam om niet te veel vlees te eten, met name niet te veel rood en bewerkt vlees, zoals hamburgers, vleeswaren en worst. Inspiratie nodig voor een gezonde lunch? Bekijk dan deze eetwissels voor lunch en ontbijt.

Wat kan ik eten als ik minder of geen vlees wil eten?

Eet je nu meer dan het geadviseerde maximum van 500 gram vlees per week, probeer dan om minder vlees te eten. Het is gezonder voor jezelf om niet te veel rood en bewerkt vlees te eten. En door nog minder dan die 500 gram vlees per week te eten help je het milieu nog meer.

Er zijn verschillende vegetarische alternatieven. Je kunt vlees vervangen door eieren, peulvruchten (bijvoorbeeld bonen, linzen en kikkererwten), tofu, tempé, ongezouten noten, pinda’s en pitten. Deze producten leveren voedingsstoffen die je vindt in vlees, zoals eiwit, ijzer, vitamine B1 en/of B12. Door te variëren met de verschillende opties krijg je voldoende voedingsstoffen binnen.

Er zijn ook kant-en-klare vleesvervangers te koop, maar die zijn niet altijd een volwaardige vervanger en zijn vaak erg zout. Wil je weten of een kant-en-klare vleesvervanger een gezonde keuze is? Kijk dan in de ‘Kies ik Gezond?’-app. Eet je wel vis? We adviseren om 1 keer per week vis te eten, bij voorkeur vette vis.