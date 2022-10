Hoe ondernemer Danny succesvol inspeelde op de crisis

QreditsNever waste a good crisis; het was een veel gebruikte uitspraak tijdens de coronacrisis. Eentje die ook toepasselijk is voor ondernemer Danny Vermeulen. Dankzij de coaching van Qredits kon de videocontent-marketeer goed inspelen op de gevolgen van de coronamaatregelen. Met een lening bij dezelfde kredietverstrekker investeerde Danny vervolgens in apparatuur waarmee hij onder meer livestreams voor zijn klanten produceerde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De oprichter van het Nijmeegse bedrijf ‘Hangloose - Voor digitale groei’ lacht bescheiden wanneer hij ‘geconfronteerd’ wordt met de dappere stappen die hij tijdens de coronacrisis heeft gezet. “Ik ben pas vijf jaar ondernemer, maar ik heb al veel leuke producties mogen doen. En de grootste projecten ontwikkelde ik inderdaad tijdens de coronacrisis.”

“Na mijn studie maakte ik video’s bij een marketingbureau in Arnhem”, zegt Danny. “Video’s maken was in eerste instantie ook mijn core business toen ik met Hangloose begon. Ik zag alleen dat klanten mijn content op de meest onzichtbare plekken publiceerden. Op landingspagina’s die niet of nauwelijks bezocht worden bijvoorbeeld. Zonde van al mijn werk en hun geld. Om die reden besloot ik videomarketeer te worden. Puur om klanten het optimale rendement te bieden.”

Met Hangloose doet Danny wat hij leuk vindt én waar hij goed in is. De dreigende coronacrisis stelde zijn ondernemerskwaliteiten begin 2020 echter stevig op de proef. “De crisis was nog niet officieel begonnen, maar ik merkte wel dat mijn klanten voorzichtiger werden. Mijn agenda raakte steeds minder vol. Daarom schreef ik mij in voor het programma ‘Toekomstgericht Ondernemen’ van Qredits.”

Ben jij ook begonnen met ondernemen om iets groots neer te zetten? Dan wil je je vooral niet onzeker voelen over die ene pitch, dat moeilijke gesprek met een werknemer of te veel tijd verliezen aan het bedienen van je social media-kanalen. De trainingen van Qredits helpen je op weg. Speciaal voor ondernemers, door ondernemers.

Een waardevolle stap, meent Danny. “Hoe zet je je bedrijf zo in de markt dat het de pandemie kan overleven? Die vraag stond centraal in onze meetings. Er waren experts die ons inspireerden en met behulp van het business model canvas stelde ik persoonlijke doelen en ik hield mijn bedrijf tegen het licht. Het was ook erg leerzaam om andere lokale ondernemers te ontmoeten. Ondanks dat elke onderneming nog volop in ontwikkeling is, steek je veel van elkaar op.”

Met de vergaarde kennis op zak stortte de ondernemer zich vervolgens in de crisis. Danny had al snel in de gaten dat de lockdowns hem juist kansen in plaats van beperkingen brachten. Daarom aarzelde hij geen moment om te investeren in video- en audioapparatuur en een lening af te sluiten. “Ondernemers konden met video contact onderhouden met hun klanten en dus bood ik dat aan in de vorm van livestreams en webinars, maar bijvoorbeeld ook met podcasts.”

“Ik had apparatuur nodig, maar ook iemand die de streamingtechniek beheerst. Omdat ik al bekend was met de diensten van Qredits, besloot ik hen te vragen voor die lening. Een goede keuze, aangezien mijn contactpersoon Chris Kemperman enorm meedenkend bleek. We hebben ’s avonds laat nog gevideobeld om het papierwerk op tijd in orde te krijgen. Hij geloofde echt in mijn plannen. Het krediet stond in dezelfde week van de aanvraag al op mijn rekening.”

Danny kon zijn klanten precies datgene bieden wat zij nodig hadden. “We hebben een tafelgesprek met vooraanstaande gasten van een groot bedrijf gestreamd waar een paar duizend mensen naar keken. Ook hebben we meerdere podcasts geproduceerd. Dat doen we overigens nog steeds. In dat opzicht is mijn bedrijf door de crisis en dankzij Qredits alleen nog maar omvangrijker geworden.”

Qredits, veel meer dan zakelijke leningen

Startende ondernemers, bestaande ondernemers en zij die hun plannen nog in praktijk moeten brengen: Qredits staat voor ze klaar. Met krediet, training en coaching. Alles om ervoor te zorgen dat jij kunt doen wat je zo graag doet: ondernemen. En dit alles doet Qredits zonder winstoogmerk. Hun opbrengsten worden geïnvesteerd in de begeleiding van klanten.