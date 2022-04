Hoelang hypotheekrente vastzetten?

Als je puur kijkt naar de hypotheekrenteontwikkeling, kun je uitgaan van de stelregel: je hypotheekrente lang vastzetten is verstandig als je verwacht dat de hypotheekrentes nog een langere periode stijgen. Verwacht je juist dat de hypotheekrentes binnen nu en een paar jaar gaan dalen? Dan kun je beter zorgen dat je tegen die tijd opnieuw een rentevaste periode kunt kiezen met een lagere rente. Korter vastzetten is dan verstandig.



Houd ook rekening met het verschil in hypotheekrente tussen de rentevaste periodes. Meestal geldt hoe langer je de hypotheekrente vastzet, hoe hoger het tarief dat je betaalt. De laagste hypotheekrente voor een rentevaste periode van 30 jaar is nu 2,75%, bij 20 jaar vast is dit 2,62%. Een vrij klein verschil, waardoor de langere rentevaste periode juist nu interessanter is. Als het renteverschil heel groot is, kies je juist beter voor de kortere rentevaste periode. Op diverse vergelijkingssites kun je de actuele hypotheekrente vergelijken en direct zien wat het verschil tussen de diverse rentevaste periodes.