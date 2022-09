Hoge kortingen in strijd tegen voedselverspilling? Deze supermarkt doet het

Het is cruciaal dat op het juiste moment de juiste hoeveelheid producten in de winkels ligt. “Het doel is zo min mogelijk verspillen, maar we willen ook dat onze klanten niet misgrijpen en een ruime keuze hebben. Een beetje verspilling is niet te voorkomen, maar we doen er alles aan om het te beperken. Daarom introduceren we constant nieuwe initiatieven. Vaak zijn die gebaseerd op technologie”, vertelt Scholte op Reimer.



Een van die nieuwe initiatieven is Brood van Gisteren. Brood dat aan het einde van de dag nog in het schap ligt, kan de volgende dag tot 11.00 uur met meer dan 50% korting worden gekocht. Het initiatief is een succes: er wordt een stuk minder brood verspild in de winkels.