In Amsterdam is geen plek voor discriminatie

Dik ben je vaak niet voor de lol

Peter (50) uit Slotervaart ging een tijd terug lunchen met een vriendin die nogal fors is. De vriendin van Peter wil patat en een hamburger bestellen, herinnert de Amsterdammer zich. “De serveerster antwoordde dat ze ook gezonde en lekkere salades had”, zegt Peter. “Ja, ik heb wel meteen aangegeven dat ik dat erg ongepast vind. Ik vraag me af of ze die ‘suggestie’ ook doet als een slank iemand patat bestelt.”

In plaats van meteen wat te zeggen, denkt Peter nu dat hij een volgende keer de dialoog wat meer zou aangaan. “Ik zou nu eerder vragen wat iemand precies met zo’n opmerking bedoelt. Maar hoe dan ook, iets zeggen is altijd beter dan niets zeggen. Het is een trigger voor de ander om even na te denken.”

Niet wegkijken maar begeleiden

Ook Kees (66) uit Amstelveen heeft de nodige ervaring met discriminatie. Hij heeft 44 jaar voor de klas gestaan bij het Amstelveen College en is nu met pensioen. “Vooral jongeren tussen de 13 en 16 willen zich positioneren in de groep. Dit doen ze vaak door kwetsbare kids te pesten en buiten de groep te plaatsen”, weet Kees. Zo had Kees ooit een meisje met de ziekte van Crohn in de klas. Door deze chronische ontstekingsziekte was het meisje mager en moest regelmatig tijdens lestijd naar het toilet. Naar het meisje werd geroepen dat ze eruit zag als een lijk.

Uit ervaring weet Kees dat je vooral niet moet wegkijken, dat maakt de vlek volgens hem alleen maar groter. “Je moet met die kids in gesprek om een gedachten verandering te bereiken. Je moet ze in hun eigen taal bewust maken van wat ze doen en wat de gevolgen zijn voor zo’n meisje. Dat raakt ze, want ze zijn onder die attitude echt niet gevoelloos. Dat is niemand”, besluit Kees. Gelukkig komt het in de meeste gevallen helemaal goed. “Ik woon zelf ook in Amstelveen en kom veel jongeren die ik begeleid heb later nog wel eens tegen. Dan zie je dat die bewustwording er is. De meeste pestkoppen schamen zich 5 jaar later kapot.”