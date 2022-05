In dit themapark vlieg, eet en slaap je net als de luchtvaartpioniers uit de jaren ‘20

Wil jij weten hoe het voelt om te vliegen, net als de luchtvaartpioniers uit de jaren ‘20? De achtbaan F.L.Y. maakt het mogelijk. Deze vliegmachine is de langste flying coaster ter wereld, waarbij je door de lucht langs gebouwen en over daken vliegt.

Beleef het industriële karakter van de jaren ‘20

Phantasialand staat bekend om de immersieve beleving in de verschillende themawerelden. Je wordt ondergedompeld in het thema, want aan elk detail is gedacht. Zo voelt het in Rookburgh echt alsof je de industriële jaren ‘20 in bent gewandeld. Overal zie je de kleuren van roestig staal en inmiddels groen geworden koper. De spanning voor F.L.Y. wordt aangezwengeld door de stoom uit de putten en de muziek die je hoort. De mode van de medewerkers past ook helemaal bij het thema. En zelfs in de rij voor de achtbaan lijkt het alsof je staat te wachten in een vertrekhal van het vliegtuig uit de jaren ‘20.

Benieuwd hoe Rookburgh eruit ziet? Bekijk de trailer:

Vlieg door Rookburgh

Wanneer je eenmaal bent ingestapt in F.L.Y., vlieg je dwars door Rookburgh. De achtbaan is is ‘s werelds eerste flying launch coaster. Je wordt dus gelanceerd, waarna je de droom ervaart van zelf te kunnen vliegen. Je stapt gewoon zittend in, maar roteert zodra de rit is begonnen soepel zijdelings naar de ligpositie. Deze unieke techniek is speciaal voor F.L.Y. gemaakt en maakt de rit comfortabel.

Overnacht in de aeronautencabine

Je vliegt in F.L.Y. rakelings langs het nieuwste hotel van Phantasialand: Hotel Charles Lindbergh. Dit hotel zorgt ervoor dat ook na sluiting van het park het luchtvaartavontuur doorgaat. Je slaapt namelijk in ware aeronautencabines. Bovendien word je er lid van de ‘Explorers’ Society’. Een van de voordelen die je als lid krijgt, is dat je exclusieve toegang hebt tot de snelle entree bij F.L.Y. en de rij dus kan passeren.

Exclusieve bar

Volledig scherm Nadat het park gesloten is, kun je als hotelgast in restaurant Uhrwerk genieten van een driegangenmenu. Ook hier is het ambachtelijke thema doorgevoerd, in zowel de inrichting als in de gerechten. Uitgegeten? Zet je avond dan voort in de levendige bar 1919, waar ook alleen hotelgasten toegang tot hebben. Speel er bijvoorbeeld een potje biljart onder het genot van een gepersonaliseerde bierproeverij of een uitbundig gedecoreerde cocktailbowl.



Wil je zien hoe Uhrwerk, bar 1919 en de aeronautencabine eruit zien? En hoe de achtbaan ingenieus langs en door het hotel vliegt? Bekijk hier het hotel in Rookburgh.



Tip: neem voor je gaat slapen ook een kijkje in Rookburgh. Het is dan filmisch verlicht en heel rustig, omdat alleen hotelgasten van Charles Lindbergh dit na sluitingstijd mogen. Uniek om mee te maken.

Uitgebreid culinair aanbod

Trek gekregen? De onderdompeling in de verschillende thema’s gaat ook overdag door in het ambachtelijke, verse eten. De culinaire beleving staat bij Phantasialand namelijk hoog in het vaandel. In Rookburgh lunch je bijvoorbeeld met sandwiches van briochebrood, of ga je je te buiten aan de heerlijke snoepjes en chocolade in een snoepwinkel die net uit de jaren ‘20 lijkt te komen.+



Ook in de andere themawerelden strijk je neer op de terrassen of in de restaurants voor eten dat de ervaring van het thema helemaal afmaakt. Probeer bijvoorbeeld het Afrikaanse rijstgerecht jambalaya in het Afrikaanse themadeel of bestel taco’s in het Mexicaanse deel. Zo waan je je volledig in deze zonnige oorden, en dat op maar een paar uurtjes rijden.

Net over de grens

Zie jij jezelf al vliegen, slapen en eten als een luchtvaartpionier? Phantasialand ligt op zo’n 2 uur afstand van Eindhoven, waardoor het ook voor Nederlanders heel goed mogelijk is om te bezoeken. Boek alvast je verblijf of tickets of bekijk eerst de wereld van Rookburgh.