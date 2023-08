In drie stappen een voordelige en goede autoverzekering

Autoverzekering met actie

Stap 1: Gegevens invullen

Stap 2: Kies de dekking

Vervolgens kies je welke dekking bij jouw situatie past: WA, WA+ beperkt casco of all risk. Het verschil in deze drie types autoverzekeringen zit in welke schades je vergoed krijgt. De WA verzekering biedt bijvoorbeeld geen dekking voor schade aan je eigen auto, maar beschermt andere weggebruikers als je een ongeluk veroorzaakt. Met een WA+ beperkt casco verzekering ben je wél verzekerd voor schade aan je eigen auto door hagel of storm, brand of diefstal. Ook ruitschade, zoals een sterretje of barst, valt onder de dekking van deze verzekering. Een all risk autoverzekering is de meest uitgebreide verzekering in Nederland. Deze verzekering vergoedt ook schade aan je eigen auto door bijvoorbeeld een aanrijding waar je zelf schuld aan hebt of parkeerschades.