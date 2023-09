In je werk er echt toe doen? Dan is deze baan wat voor jou

Stichting IcareWerken in de wijkverpleging is divers en biedt meer variatie en verantwoordelijkheid dan de meeste mensen denken. Als wijkverpleegkundige ben je namelijk niet alleen maar billen aan het wassen. Maar wat doe je dan wel?

Werken in de zorgsector is een roeping die je meer voldoening kan geven dan je je kunt voorstellen, weet wijkverpleegkundige en verpleegkundig adviseur Shanice van Olst uit Dronten. Ze verleent wijkzorg aan mensen van 18 jaar en ouder. Shanice begon negen jaar geleden aan de HBO-V opleiding. De ervaringen die ze opdeed tijdens haar stage zorgden voor een openbaring.

“Het leek me aanvankelijk wat saai, maar ik ontdekte al snel hoe divers en uitdagend het werk is. In mijn toekomstbeeld zag ik mezelf altijd rennend door de gangen op ziekenhuisklompen. Inmiddels race ik al meer dan zes jaar met veel plezier en liefde op de fiets door de wijk.”

Ik leer elke dag en maak veel leuke, leerzame en mooie momenten mee. Shanice van Olst, Stichting Icare

Complexe zorgvraag

Het grootste misverstand is volgens de Drontense dat wijkverplegers de hele dag billen aan het wassen zijn. “De meeste zorgvragen die we krijgen zijn behoorlijk complex. De complexiteit zit hem niet altijd in de verpleegtechnische handelingen, maar in de totaliteit van de zorg.”

Als wijkverpleegkundige ben je eindverantwoordelijk voor het zorgproces van je cliënten. Dat wil zeggen dat de besluitvorming over het zorginhoudelijke beleid onder jouw zeggenschap valt. “Elke werkdag probeer ik, samen met mijn collega’s, de zorg zo goed mogelijk te verlenen. Hierbij maak ik gebruik van richtlijnen, protocollen en ervaring.”

Volledig scherm © Stichting Icare Shanice haalt veel voldoening uit haar werk. “Ik leer elke dag en maak veel leuke, leerzame en mooie momenten mee.” Heftige momenten zijn er ook. Volgens de wijkverpleegkundige geeft het de meeste voldoening als je mensen in moeilijke tijden kunt bijstaan en echt iets voor ze kunt betekenen.

Allesbehalve saai

Shanice werkt bij Icare, een organisatie die verpleging en verzorging aanbiedt bij mensen thuis of in een verpleeg- of verzorgingshuis. Icare is actief in zes provincies en telt 5.000 medewerkers. “Ik heb voor Icare gekozen omdat je je kunt aansluiten bij de Shared Governance-groepen die zorgmedewerkers een stem geven. Ook vind ik het fijn dat je je kunt blijven ontwikkelen, onder andere door scholingen.”

Binnen de organisatie kun je je in veel vakgebieden specialiseren, bijvoorbeeld als palliatief verpleegkundige of wondverpleegkundige.

Shanice is inmiddels ook actief bij diverse projectgroepen zoals ‘Toekomstbestendige zorg thuis’. Ze wil vooral jonge mensen binnen en buiten de zorg enthousiasmeren voor het werken in de wijk. “Ik wil laten zien hoe opwindend en gevarieerd het werk in de zorg kan zijn. Het is echt allesbehalve saai.”

