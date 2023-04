Insecten en kweekvlees eten: op deze school stomen ze topchefs klaar voor de toekomst

En dit zonder aan smaak in te boeten. Smaakvol eten blijft ook de komende jaren allesbepalend. Iris: “We houden nu eenmaal van lekker eten en dat zal niet snel veranderen. Waar we wel iets aan kunnen doen is de kijk op ons eten en onze manier van consumeren. Want misschien eten we over enkele jaren insecten zoals we nu garnalen pellen en is een assortiment veganistische burgers bij de slager heel gewoon? De kennis is er en ook het publiek hiervoor wordt steeds groter.” Precies dat stukje bewustwording probeert Iris in de opleidingen aan de volgende generatie topchefs, patissiers, bakkers en slagers mee te geven.