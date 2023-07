Investeren in een vakantiegevoel: deze vakantiewoningen staan te koop

In 2024 wordt de laatste fase opgeleverd. De nieuwe vakantiewoningen zijn gasloos, goed geïsoleerd en bevatten een warmtepomp. Dit zorgt ervoor dat het nooit te warm of te koud is in huis. Alle woningen worden compleet met keuken en sanitair opgeleverd.



Verder is het geheel aan jezelf hoe de woning wordt ingericht. Bij de koop mag je namelijk kiezen uit een landelijke, romantische of industriële stijl. Wie liever zelf de inrichting bepaalt, mag daar ook voor kiezen.