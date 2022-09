Is jouw huis er klaar voor om meer elektriciteit te gebruiken?

StedinSteeds meer mensen gebruiken meer elektriciteit om te besparen op onder andere gas. Ze nemen bijvoorbeeld zonnepanelen of een laadpaal. Of doen hun gasfornuis de deur uit en stappen over op elektrisch koken. Door dit soort aanpassingen stijgt het verbruik van elektriciteit. En in veel gevallen vraagt dat om de nodige aanpassingen van je elektriciteitsaansluiting.

Dikke kabels voor meer stroomverbruik

Cris Martinez Viana, productverantwoordelijke Verlichten & Verzwaren bij Stedin: “Als je elektriciteitsverbruik stijgt, gaat er meer stroom door de aansluiting in je meterkast. Om te zorgen dat die dat aankan, moet er vaak iets worden aangepast. Je aansluiting moet geschikt gemaakt worden voor de capaciteit die je gaat verbruiken. We hebben het dan over een verzwaring van je elektriciteitsaansluiting. Daarbij worden extra zekeringen geplaatst in de meterkast en een dikkere kabel aangesloten worden, zodat er meer stroom doorheen kan.”

Advies van experts

Om erachter te komen of verzwaring nodig is, is het handig om advies te vragen van een erkend installateur. Cris: “Daar heb je echt een expert voor nodig. Die kan niet alleen bepalen of verzwaring nodig is, maar ook hoe zwaar je aansluiting moet worden. Met die informatie kun je een offerte aanvragen op mijnsluiting.nl. Dat is altijd vrijblijvend. Na akkoord op een offerte, komen wij langs om de verzwaring in orde te maken. Meestal lukt dat binnen 6 tot 8 weken. Maar alleen als je meterkast daar klaar voor is. Je hebt bijvoorbeeld de juiste hoofschakelaar nodig. Dat is ook iets wat je aan de installateur moet vragen.”

Regel het tijdig

Cris krijgt regelmatig de vraag of zij als netbeheerder niet het hele verzwaringstraject voor hun rekening kunnen nemen. Maar zo is het niet geregeld in Nederland. Cris: “Alles boven de meter is de verantwoordelijkheid van de klanten zelf. Alles vanaf de meter en daaronder – dus de kabels, leidingen en de meter zelf – is van Stedin. Klanten moeten dus echt eerst zelf hulp vragen van een installateur om hiernaar te kijken.” Ze heeft daarbij wel nog een tip: omdat zoveel mensen nu van het gas af willen, en hierdoor meer elektriciteit gaan gebruiken en daarom hun aansluiting willen verzwaren, kan het wel even duren voordat je een installateur vindt. Regel dit dus op tijd.”

Als netbeheerder van Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland verzorgt Stedin het transport van gas en elektriciteit tussen de producent en de meterkast. Daarbij is Stedin ook betrokken bij het klaarmaken van ons energienetwerk voor de energietransitie. Daar komt nogal wat bij kijken. En het roept bij de gewone gebruiker een reeks energievragen op. Op die vragen geeft Stedin graag antwoord.