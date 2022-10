Is jouw slimme technologie beveiligd tegen hackers? Hier moet je op letten

HoppenbrouwersSlimme, technische oplossingen maken het leven steeds sneller, makkelijker en duurzamer. Dat laatste is hard nodig. Neem bijvoorbeeld klimaat- en lichtinstallaties die alleen aangaan wanneer je langsloopt of aanwezig bent op kantoor. Dat bespaart energie, en dus ook kosten. Dat is beter voor de planeet, maar ook voor de portemonnee.

Met slimme techniek is alles binnen handbereik met één druk op de digitale knop. Maar waar technische ontwikkelingen zijn, zijn ook veiligheidsvraagstukken. Is ‘smart technology’ niet gevaarlijk? Hoe houd je ongenodigden buiten de digitale deur?

Digitale veiligheid goed organiseren

Allerlei data kunnen worden verzameld en gebundeld: van het regelen van de lampen tot gevoelige informatie om een bedrijfsproces te verbeteren. Handig, maar er kleeft ook een gevaar aan: de kans dat hackers bij die informatie kunnen door binnen te dringen in de software of de cloud, waarin de gegevens vaak zijn opgeslagen. Volgens hoogleraar Jacquelien Scherpen, hoogleraar Systeem-, Meet- en Regeltechniek (Systems and Control Engineering) aan de Rijksuniversiteit Groningen, zijn er meerdere zaken waarmee je als bedrijf rekening kunt houden.

Belang van juiste inrichting

Alles begint bij de tekentafel: het ontwerp van de inrichting en de architectuur. “Een IT’er kan bepaalde coderingstheorieën toepassen om alles zo veilig mogelijk te maken. Maar denk daarnaast ook na over ‘islanding’: bepaalde delen van het systeem loskoppelen, als losse eilandjes. Wanneer er een hack is in een specifiek stuk software, koppel je dat los. Een hacker kan dan niet meer in andere delen van de software komen”, zegt hoogleraar Scherpen.

Hacks door gemakzucht

Als tweede voorzorgsmaatregel noemt Scherpen het ‘opvoeden’ van personeel. Hoppenbrouwers-projectleider Industrial MSI Dick Klaassen beaamt dit: “Ik kom nog vaak tegen dat bedrijven overal ‘welkom1’ als wachtwoord gebruiken, dat medewerkers hun wachtwoord op een post-it aan het computerscherm hangen en updates niet uitvoeren. Deze zaken zijn funest, maar kunnen we zelf simpel aanpakken. Het grootste deel van veiligheid waarborgen ligt dus bij onszelf.”

Bedrijven klaarstomen voor smart technology

“We willen ernaartoe om data van alle machines en systemen binnen een bedrijf te kunnen verzamelen”, zegt Klaassen. Daarvoor moet de digitale infrastructuur wel geschikt zijn. “Die werkt nu als het versturen van een sms-bericht: je hebt een apparaat en weet het telefoonnummer waarnaar je een bericht wilt sturen. Je verzendt informatie naar die ene specifieke persoon.”

Maak het hackers zo moeilijk mogelijk

Volgens Hoppenbrouwers-projectleider Klaassen zijn er nieuwe technieken ingericht om de veiligheid te waarborgen. “Het is echter nooit mogelijk om data volledig veilig te stellen. De vraag is daarom: hoe maak je het mensen met slechte bedoelingen zo moeilijk mogelijk om binnen te komen? Dankzij onze jarenlange technische kennis weten we precies hoe machines en systemen in elkaar zitten. Het is voor ons daarom een kleine stap om de vertaalslag naar de veiligste oplossingen te maken.”

