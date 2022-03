Jamie Trenité en BN’ers hullen zich in overall en laarzen in ‘Wie De Boer Niet Kent’

Wie De Boer Niet KentVoor de meeste mensen kent het boerenleven anno 2022 nog veel geheimen. Want waarom draagt een koe een stappenteller? En hoe weet je wanneer een varken nodig op date moet? Presentator Jamie Trenité gaat op zoek naar antwoorden in het RTL 4-programma Wie De Boer Niet Kent. Gehuld in overall en laarzen gaat Trenité, samen met BN’ers als Kim-Lian van der Meij, Steven Brunswijk en Evelien de Bruijn, de boer op om alles te ontdekken wat we nog niet wisten over boeren, dieren en duurzaamheid.