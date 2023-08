Jan en Jeannette hebben samen hun laatste rustplaats al uitgekozen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nadenken over het einde

Jan en Jeannette leerden elkaar in 1997 kennen in de kerk, en al snel hadden ze elkaar helemaal gevonden. Vier jaar later trouwden. Jeannette heeft een moeilijk leven gehad, maar toen ze Jan leerde kennen kwam er rust. Op zijn beurt heeft Jan in zijn leven al van veel mensen afscheid moeten nemen. “Dan ga je toch meer nadenken over het einde”, zegt Jan. “Cremeren vind ik te abrupt. Het ‘ter aarde bestellen’ daarentegen vind ik een mooie term.”

Eén met de natuur

“We zijn uit stof geformeerd en tot stof zullen wij wederkeren”, zegt Jan. “We maken allemaal deel uit van de natuur en moeten inpassen in het ecologisch systeem. Daarom willen wij graag begraven worden.” Zo kwam het echtpaar tot de keuze voor natuurbegraafplaats Heidepol. Jan: “Dat je aan de aarde wordt toevertrouwd en eeuwige rust hebt spreekt mij erg aan. Het past helemaal in ons denken en onze gevoelens. En hoe fijn is het dan dat de familie niet geconfronteerd wordt met het verlengen van grafrechten, of erger: met het ruimen van een graf.”

Ook historisch gezien heeft het gebied Jan zijn interesse getrokken. “Heidepol ligt in de grootste ijsmeltwaterwaaier van Nederland en is een van de interessantste gebieden van Nederland die in de ijstijd is gevormd.”

Met de blik naar het oosten

Jan en Jeannette hebben op natuurbegraafplaats Heidepol hun laatste rustplaats uitgekozen: twee plekken naast elkaar. "Het is een fijn idee om dicht tegen elkaar aan te liggen, net als in bed", zegt Jeannette. "Maar wel met de blik op het oosten gericht", zegt Jan. Dat heeft voor hem een symbolische betekenis. "Volgens de christelijke leer zal de wederkomst van Christus uit het oosten plaatsvinden. Maar ook in de Keltische en Germaanse godsdiensten is het oosten de plek van de zon en het licht. De symboliek van het licht speelt een grote rol in ons leven."

Een goede beslissing

Toen ze hun plek gingen uitzoeken vond Jeannette de ontvangst op Heidepol erg vriendelijk. “Daar was ik blij om. Het maakte dat je makkelijk kan praten over je eigen einde.” Af en toe gaan Jan en Jeannette naar het natuurgebied voor een wandeling. En vooral om te voelen dat de beslissing die ze genomen hebben om hun laatste rustplaats vast te leggen een de juiste was. Nu alles geregeld is kunnen ze het laten rusten en genieten van de dag en van elkaar. Want zoals Jeanette zegt: “Wij vieren het leven nog!”

