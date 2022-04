Je elektrische fiets in de kofferbak? Met deze fiets kan dat

Zo’n opvouwbare e-bike heeft als groot voordeel dat je hem makkelijk in de kofferbak legt, in de caravan schuift of meeneemt op je boot. Bovendien zijn de elektrische fietsen van Lacros ideaal als je in de stad woont of weinig opslagruimte hebt: je zet de fiets na gebruik zo in de trapkast.



De fiets heeft twee vouwfases, in de eerste fase maak je hem plat, waardoor je verlost bent van het geworstel om je fiets uit de bergruimte te krijgen omdat hij met de trappers of het stuur ergens achter blijft hangen. Is alleen een ‘platte fiets’ niet voldoende, kan je ervoor kiezen om verder te gaan met de tweede fase, waarbij je het frame vouwt en de fiets nog compacter en kleiner maakt.