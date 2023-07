Je kind naar de middelbare school? Zo bereid je je voor

Schoolspullen checklist: dit heb je nodig en dit niet per se

Op internet vind je leuke kant-en-klare schoolspullensets met alles erop en eraan; voor iedereen die graag in één muisklik klaar is. Nieuwe schoolboeken kun je kaften, maar je kunt er ook stoffen hoezen voor kopen. Die kun je, heel handig, wassen. Dan de papieren agenda. Op sommige middelbare scholen is die verplicht, op andere scholen wordt alles digitaal bijgehouden.

De stap naar digitaal

Veel middelbare scholen maken gebruik van schoolapps waarin huiswerk, toetsen en cijferlijsten worden bijgehouden, zoals Magister. Het is aan te raden om de eerste periode mee te kijken, zodat je je kind kan begeleiden met het plannen van huiswerk. Mocht je kind geen papieren agenda gebruiken, dan is een planningstool superfijn. Denk aan Google Calender, Todoist (waarin je je taken kunt afvinken) of de app Huiswerk (waarin je vakken, lesrooster, huiswerk, cijferlijsten en vakanties kunt bijhouden).

