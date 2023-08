Jen gaat naar de middelbare school: ‘Ik hoef bijna geen huiswerk te maken’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Je gaat naar de middelbare school. Wat verwacht je ervan?

Jen: “Ik ben vooral benieuwd naar hoe het is om straks tweetalige lessen te volgen. Ik heb Engels geleerd op de basisschool, maar dit is toch anders. Dat vind ik wel spannend.”

Tiara: “Het is altijd bijzonder als je kind naar de middelbare school gaat, maar in mijn geval vind ik het extra spannend omdat ik tijdens mijn schooltijd zwanger raakte van Jen. Ik weet dat ik me niet druk hoef te maken over hoe zij het, inhoudelijk, op school gaat doen. Wel maak ik me een beetje zorgen over de sociale en emotionele overstap, omdat ik zelf in die periode zo snel volwassen werd. Tegelijkertijd vind ik het ook heel leuk, juist omdat het voor mij nog niet zo heel lang geleden is. Ik kan me alles zo goed herinneren. Tot nu toe gaat Jen er goed mee om. Ze is er klaar voor en ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. We doen het rustig aan, stap voor stap.”

Op de middelbare school krijg je huiswerk. Hoe zijn jullie van plan dit aan te pakken?

Tiara: “Nou, de school waar Jen naartoe gaat is een semi-huiswerkvrije school. Ik wist niet dat het bestond, het was nieuw voor mij. Ik ben heel benieuwd hoe die constructie eruitziet. Jen doet veel in haar vrije tijd, maar ze hoeft dus niet veel huiswerk te maken, dat scheelt.”

Jen: “Ik doe aan paardrijden en ik design op de tablet ontwerpen voor mijn moeder. Ze heeft een webshop waar je traktaties kunt bestellen en personaliseren. Zij zegt wat het thema moet zijn en ik ontwerp de verpakking voor de traktaties. Mijn moeder vindt dat ik haar gedachten goed kan omzetten in het ontwerp. En oh ja, ik heb ook nog zangles.”

Hoe zit het verder met de voorbereiding? Hebben jullie alle spullen al aangeschaft?

Tiara: “We hebben ons tot nu toe vooral lekker rustig gehouden en zijn eigenlijk ook nog niet in de gelegenheid geweest om naar de stad te gaan. Binnenkort nemen we uitgebreid de tijd om eens lekker te gaan shoppen voor schoolspullen en de laptop natuurlijk.”

Jen: “Ik wil heel graag een nieuwe fiets, die krijg ik van opa en oma. Ook wil ik een nieuwe schooltas.”

Ga je ook digitaal onderwijs volgen? Moeten jullie daar nog iets voor voorbereiden?

Jen: “Ja, daarvoor heb ik de laptop nodig. Ik weet ook al welke vakken we erop gaan doen: bijna alles. Dit jaar heb ik ook al veel op de laptop gewerkt met rekenen, spelling en begrijpend lezen. We werkten met Word of PowerPoint en we konden alles via de mail naar de juf sturen. Ik weet dus al een beetje hoe ik op een laptop moet werken. Ook speel ik graag spelletjes op de laptop en op de gamecomputer. Ik speel vooral Fortnite en Minecraft. Mijn favoriete spel op dit moment is The Sims. Spelen doe ik graag samen met mijn vrienden. Dan praten we meestal over hoe we het spel moeten spelen. Maar als we in het weekend samen spelen, praten we ook een beetje over school.”

Tiara: “Jen heeft voor school zometeen een topcomputer waarmee ze niet alleen haar huiswerk kan maken, maar ook haar favoriete spelletjes kan spelen en haar designs voor mijn bedrijf kan maken. Op haar nieuwe laptop kan ze haar passies en hobby’s nog beter ontwikkelen en tot uiting laten komen. Heel fijn is dat.”

Werken en ontspannen: de ideale chromebook voor de middelbare school De Lenovo Ideapad Gaming Chromebook is de ideale laptop voor de middelbare school, omdat je er niet alleen simpel je huiswerk op kunt maken, maar er ook mee kan ontspannen. De computer is goed draagbaar, niet al te prijzig en beschikt over een ruim scherm, waarop je kind comfortabel kan mailen, tekstverwerken en surfen op het internet. De batterijduur is lang (11 uur) en met een streamingabonnement is het een ideale gamingcomputer, waarmee je altijd en overal spelletjes kunt spelen. Zo kun je (huis)werk en plezier heel makkelijk combineren. Benieuwd geworden? De Lenovo IdeaPad 5 Gaming Chromebook is onder andere te koop via Mediamarkt. Bekijk het volledige aanbod van Lenovo hier.