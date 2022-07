Jessica (30) ‘We wilden niet naar het Noorden en nu wonen we in Hoorn’

Jessica: “We wilden geen klushuis, maar bij nader inzien is het wel fijn dat we onze woning nu helemaal zo kunnen maken als we zelf willen. Als een huis al helemaal af is, betaal je flink voor die luxe, terwijl het misschien niet echt jouw smaak is. Het is zo belangrijk om door de stijl en inrichting van de verkopers heen te kijken en de mogelijkheden te zien! En om niet vast te houden aan overtuigingen die uiteindelijk misschien helemaal niet kloppen. Als we niet teruggegaan waren naar Hoorn, hadden we deze geweldige woning nooit gevonden. En als we waren blijven zoeken naar een mooi afgewerkt huis, waren we waarschijnlijk nog lang aan het zoeken geweest en veel duurder uit. Kortom: een frisse blik loont de moeite!”