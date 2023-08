Jessica is kraanmachinist: ‘Ik heb echt wel eens zweethandjes in die kraan’

Bouwend Nederland“Eigenlijk had ik nooit de intentie om in de bouw te gaan werken”, steekt Jessica van wal. “Mijn ouders hadden een kraanverhuurbedrijf en de meest logische optie binnen het familiebedrijf was een kantoorbaan. Dat zag ik niet zitten. Ik wilde iets gaan doen met media. Dat was mijn droom.”

“Maar op een ochtend werd ik wakker en dacht: ‘Waarom zou ik niet op een kraan gaan draaien?’ Ik opperde het bij mijn ouders en mijn vader zei: ‘Loop maar eens een poosje mee.’ Ik was achttien en echt zo’n meisje-meisje. Bovendien was het oktober en dan kan het best fris zijn op de bouwplaats, dus mijn vader vermoedde dat ik dit hele plan al snel weer uit mijn hoofd zou zetten.”

Dit keer had Jessica’s vader zijn dochter toch niet helemaal goed ingeschat, want nadat ze een paar dagen over zijn schouder had meegekeken, was ze verkocht. “Ik ben al mijn diploma’s gaan halen en werd kraanmachinist”, vat Jessica het daaropvolgende traject samen.

Zweethandjes en een goed gevoel

“Het is een prachtige baan”, vertelt ze over het werk als kraanmachinist. “Je komt op de mooiste plekken. Plaatsen waar je anders nooit zou komen. Ik heb wel eens kunststukken uit een museum mogen hijsen. Dan heb je wel zweethandjes hoor, als er zulke kostbare stukken aan je kraan hangen. Maar het geeft een onwijs goed gevoel als je een klus netjes hebt afgerond. Weet je, als kraanmachinist hijs je van alles: tijdens de opnames van een film, mochten we het greenscreen omhoog houden, maar we doen net zo goed hijswerkzaamheden in de haven.”

Inmiddels is Jessica directielid van het familiebedrijf waar ze mee opgroeide en zit ze een stuk meer op kantoor. “Ook dat is superafwisselend. Ik hou me bezig met klantcontact, marketing, veiligheid en nog veel meer. Daarnaast probeer ik nog steeds elke week rond te lopen op de bouwplaats of even op de kraan te draaien.”

Vloggen op de hijskraan

Van de draaiuurtjes op de kraan maakt ze regelmatig vlogs die ze deelt op haar Instagrampagina. “Daar komen leuke reacties op. Veel vragen vooral. Bijvoorbeeld hoe je naar het toilet gaat als kraanmachinist of hoe je eigenlijk in die kraan komt. Ik vind het leuk om daar in mijn vlogs antwoord op te geven.”

Volledig scherm Jessica maakt regelmatig vlogs van haar uren op de kraan Hoewel er vandaag de dag steeds meer vrouwen in de bouw werken, mag er wat Jessica betreft nog flink aan de weg getimmerd worden. Door mannen én vrouwen. “Als vrouw moet je stevig in je schoenen staan en je moet niet te snel op je teentjes getrapt zijn”, meent Jessica. “Ik besef heel goed dat ik in een beschermde omgeving werk in ons familiebedrijf. Ik werk samen met de jongens waar ik mee ben opgegroeid.”



“Als bouwvrouw moet je niet over jezelf heen laten lopen. Een scherpe tong kan heel handig zijn en tegelijkertijd heb je een gezonde dosis humor nodig. Als je die eigenschappen hebt, zijn er prachtige kansen in de bouw voor mannen én vrouwen.”

Trots op mijn werk

“Dit werkt geeft zoveel voldoening. Er is geen dag hetzelfde op de bouw en je ziet echt resultaat van je werk. Ik heb regelmatig dat ik langs een gebouw rij waar ik ooit aan heb gewerkt en denk: ‘Kijk dat er eens mooi bijstaan.’ Ja, dan ben ik echt trots op mijn werk.”

