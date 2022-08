Joey en Cathy van Cranenbroek starten eigen webwinkel DoaBuy

Van het magazijn, de customer service en bezorgdienst: Joey en Cathy houden alles in eigen beheer. ‘Omdat DoaBuy alles intern houdt kunnen we met onze leveranciers een lange termijn samenwerking aangaan. Met onze eigen koeriersdienst rijden we rond in het zuiden van het land. Afhalen in het magazijn kan altijd, kleinere artikelen komen per post. Zo houden we onze levering ook in eigen hand.’ Deze werkwijze zorgt ook voor een goede werksfeer, zegt Cathy. ‘We zijn een startup waar mensen vanaf het begin een stem hebben en meegroeien in de opbouw van het bedrijf. Iedereen krijgt gelijke kansen en veel verantwoordelijkheid. De diversiteit in ons team zie je ook terug in het assortiment: we zijn er voor iedereen en voor elke portemonnee.’