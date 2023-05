Jolanda ging na 35 jaar het onderwijs in: 'Ik wil iets bijdragen aan de maatschappij’

STEVAls Jolanda haar studie als leerkracht en schoolleider afrondt, is er in de sector weinig werk te vinden. Ze gaat verder studeren en het bedrijfsleven in, maar nu vijfendertig jaar later werkt ze alsnog – voor het eerst – in het onderwijs. “Ik wil iets bijdragen aan de maatschappij”, vertelt de directeur van Daltonschool Corlaer in Nijkerk.

Daltonschool Corlaer is een van de dertien scholen die onder STEV valt. Bij deze stichting voor openbaar primair onderwijs staan ze open voor nieuwe mensen, wat voor ervaring je ook meeneemt. Jolanda vertelt: “Na mijn studie werkte ik met plezier in het bedrijfsleven, maar toch bleef het onderwijs kriebelen. Toen ik een paar jaar geleden bedacht dat ik nog tien jaar moest werken, vroeg ik mezelf af wat ik echt nog graag wilde doen. En dat was het onderwijs in.”

Een bijzonder moment

Jolanda besluit opnieuw de opleiding tot schoolleider te volgen. “Er is natuurlijk in de tussentijd veel veranderd. Zo belandde ik tijdens de coronaperiode in het onderwijs. Juist mijn ervaring in het bedrijfsleven kwam in deze unieke tijd goed van pas. Het begeleiden van digitale groepen, communiceren naar ouders, coachen van leerkrachten, mensen op de hoogte houden van protocollen en het analyseren van de situaties; daar was ik allemaal ook in het onderwijs druk mee.”

Jolanda is blij met haar keuze om de stap naar STEV te maken. "Mijn gesprek met het bestuur was open en inspirerend. De kwaliteit van onderwijs staat hoog in het vaandel en dat sprak mij erg aan. Je ziet dat wat er in de sollicitatieprocedure aan bod komt, vertaald wordt op de werkvloer. De leerlingen zijn het belangrijkst. We richten niet alleen op goede resultaten, maar op kwalitatief goed onderwijs."

De school als minimaatschappij

Met haar overstap verlaat Jolanda een school in Utrecht om aan de slag te gaan in een kleinere gemeente. Een verschil waar ze blij mee is. Jolanda: “Het spreekt me aan dat de ouders erg betrokken zijn. Zo deed ik, omdat de school vrij gedateerd is en de omgeving niet echt inspireert, een oproep aan de ouders. Er kwamen meteen reacties, waaronder van een architect. Nu zijn er allerlei mooie plannen gemaakt om de school op te knappen.”

In Nijkerk is meer groepsgevoel dan in een grote stad en dat past goed bij de scholengemeenschap. “De school is een minimaatschappij en wij willen onze leerlingen wereldburgerschap bijbrengen. Daarom geven we bijvoorbeeld ‘STEVig’ lessen, waarbij een vakdocent een thema belicht vanuit zijn of haar geloofsovertuiging. Zo leren kinderen meer te begrijpen en elkaar te respecteren”, legt Jolanda uit.

Goed voor leerlingen en medewerkers

Ook wordt er bij STEV geïnvesteerd in de medewerkers. “We hebben regelmatig studiedagen waarop we bespreken of we op de juiste weg zijn. Er wordt energie gestoken in het hooghouden van de kwaliteit van het onderwijs. En dat is mooi, want uiteindelijk willen we bezig zijn met de toekomst van onze leerlingen”, besluit Jolanda.

Wil jij ook bijdragen aan de ontwikkeling van de volgende generatie? Maak dan kennis met STEV door contact op te nemen of reageer direct op een openstaande vacature.