Jouw stem telt bij de ﻿waterschapsverkiezingen op 15 maart

Het waterschap

Veilig wonen, werken en recreëren in een laaggelegen land als Nederland is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Door het veranderende klimaat worden de uitdagingen alsmaar groter met langere periodes van droogte, extreme hitte en hevige regenval. Als het hard regent, dan werken de waterschappen aan de afvoer van regenwater. Als het juist erg droog is, dan werken ze aan de toevoer van voldoende water zodat onder andere de flora en fauna niet worden bedreigd. En ook werken de waterschappen aan sterke, veilige dijken en een goede kwaliteit van het water in weteringen en rivieren.

De waterschapsverkiezingen

Je kunt meebepalen

Ben je 18 jaar of ouder en woon je in ons waterschapsgebied? En heb je de nationaliteit van een land in de Europese Unie of een geldige verblijfsvergunning? Dan mag je stemmen voor het waterschapsbestuur. Vlak voor de verkiezingen krijg je via de post een stembiljet en een brief met de stembureaus bij jou in de buurt. Soms vallen er meerdere waterschappen binnen één gemeente. Je kunt alleen stemmen voor het waterschap van jouw woongebied.