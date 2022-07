Jurassic Park dichtbij Utrecht: dino’s nemen dit winkelcentrum over!

Door het winkelcentrum heen kun je heel veel dino’s tegenkomen. De dino’s speur je makkelijk op dankzij de voetsporen van een T-Rex. De dino’s zijn erg groot en hebben een pluche vacht. Aaien mag! Sommigen maken een geluid of bewegen als je op een knop drukt. En uiteraard vind je overal informatie over de dino’s die je ziet.

Speurtocht met prijsvraag

Selfie met een levensgevaarlijke dino

Heb je toch die telefoon in je handen, maak dan ook gelijk een selfie. Op het Middenplein vind je een selfie spot. Daarop lijkt het alsof een dino op het punt staat jou op te eten. Post de foto gerust met #dino-experience of #bisonspoor.

Hoor de brul van een T-Rex

Je krijgt zelfs de kans om een T-Rex te horen. Er is een dichte ruimte die is afgeplakt. Daarop zie je stickers met ‘Danger, T-Rex’. Durf jij de houten kist ervoor open te maken? Dan hoor je de brul van de T-Rex die daarin zit opgesloten.

Gratis Vakantie Doe Boek

Om jouw bezoek aan het winkelcentrum compleet te maken is er het Summerclub Vakantieboekje. Hierin lees je leuke weetjes over dino’s, maak je puzzels en kleur je een kleurplaat in. Leuk om mee te nemen op vakantie of gewoon voor thuis!