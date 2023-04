Kamperen is voor iedereen

VisitDenmarkKamperen is volop genieten van de kleine alledaagse dingen die je kampeervakantie groots maken. In Denemarken ben je hiervoor aan het juiste adres. Met zo’n 400 campings is er altijd wel eentje met een sfeer die bij je past. Van een natuurkampeerterrein tot een gemoedelijke camping met animatie en activiteiten, en van ligging aan zee tot nabij een stad, of fijn in het binnenland. Met meer zonuren dan in Nederland, is kamperen hier gegarandeerd een succes.

Makkelijk toegankelijk en dichtbij

Denemarken is fijn dichtbij. Vanaf Utrecht is het 600 kilometer rijden tot aan de grens met Sønderjylland, de zuidelijkste streek van Jutland. Hier begint de 7.300 kilometer lange kustlijn die het land rijk is. Op de stranden vind je soms rotsen, kiezel of zand, maar ze zijn zo wit dat palmbomen er niet zouden misstaan. Per auto kom je overal in dit fijne kampeerland. Zelfs op een van de 444 eilanden via een brug of veerpont. Ontdek elke dag van het jaar een ander eiland, en zelf dan ben je nog lang niet klaar.

Volledig scherm Water, strand en gezellige dorpjes zijn allemaal dichtbij als je gaat kamperen op een van de 15 campings in de regio Himmerland. © Mette Johnsen

Kinderen en vertier

Natuur en plezier gaan in Denemarken hand in hand. Zo maak je een heerlijke wandeling op een kilometers breed strand en het volgende moment raap je fossielen of doe je spoorzoekertje in een sprookjesachtig bos. Typische Deense attractieparken zijn de zogenaamde Sommerlande: deze parken vind je vaak midden in de natuur. Hier kun je naast veel (water)attracties ook genieten van een heerlijke meegebrachte picknick of barbecue. De diverse doe- en openluchtmusea waar kinderen spelenderwijs kennis op kunnen doen zijn ook een echte aanrader. En uniek zijn de locaties uit de Vikingtijd. Wat is er spannender en stoerder dan even terug te reizen in de tijd en de Viking uit te hangen? Met als uitvalbasis een fijne camping.

Volledig scherm Søndervig strand is een karakteristiek Noordzeestrand met hoge duinen, fijn zandstrand en wilde golven. © Thomas Høyrup Christensen

Favoriete natuur

De kans is groot dat je in Denemarken jouw favoriete natuur vindt. Er zijn tal van fjorden te verkennen. In het noorden van Jutland vind je duinen met zandverstuivingen en zie je twee zeeën tegen elkaar botsen. Ben je meer van meren, bossen en heuvels? Dan is het Merenhoogland in midden-Jutland ene goede tip. Fiets bijvoorbeeld met een mountainbike over heuvels en door bossen, of maak een fietstocht met picknick- en zwemstop. Ook de nationale parken zijn de moeite waard om te bezoeken. Zoals bijvoorbeeld die van de Waddenzee en Mols Bjerge.

Volledig scherm Met meer dan 3000 kilometer aan fietsroutes is de regio Sønderjylland een ideale kampeerbestemming voor fietsliefhebbers. © Destination Sønderjylland

7 leuke kampeerbestemmingen voor een vakantie met kinderen

1. Sønderjylland, lekker dichtbij. Op slechts 600 kilometer rijden vanaf Utrecht vind je strand en historische bezienswaardigheden, zoals Waddeneiland Rømø en attractiepark Universe.

2. De zuidkust van Seeland en Møn. Een uniek stukje Denemarken waar je UNESCO Wereld erfgoed Stevns Klint vindt. Het strand langs de imponerende witte krijtrotsen, Møns Klint, is ideaal om eeuwenoude fossielen te zoeken.

3. Himmerland en Limfjord in het noorden van Jutland bestaat uit veel onontdekte natuur. Ontdek ook de buitenactiviteiten rondom het Limfjord of het Mariager Fjord. Ga op zoek naar oesters en bezoek de kindvriendelijke stranden.

4. Noord-Jutland: Grenen, het noordelijkste puntje van Denemarken waar de zeeën Kattegat en Skagerrak letterlijk tegen elkaar botsen. Kom hier zeehonden spotten en kilometers fietsen.

5. De westkust van Jutand is dé bestemming voor het vieren van een strandvakantie aan zee en aan de fjord. Perfect voor (het leren van) windsurfen.

6. Rond de grootste stad van Jutland, Aarhus, zijn volop activiteiten. Van attractieparken tot Nationaal Park Mols Bjerge en een van ’s lands hoogte bergen: Himmelbjerget.

7. De westkant van Seeland heeft kindvriendelijke stranden. Leer van de historie in het Vikingmuseum Trelleborg of de historische stad Kalundborg. Proef ook van de lokale Deense wijn.

8. Kilometers kindvriendelijke stranden en volop fietsmogelijkheden. De eilanden Lolland en Falster zijn de eerste eilanden die je aantreft na de overtocht met de ferry van Scandlines. In slechts 45 minuten vaar je vanaf Puttgarden in Duitsland naar Rødby Havn.

Ontdek hier nog meer informatie over kamperen in Denemarken.

