Karlijn na behandeling chronische rugklachten: ‘Ik heb weer plezier in het leven’

Sociale leven

Psychologische benadering

Al snel concludeerde Karlijn dat een behandeling bij Het Rughuis anders is dan een bezoek aan de fysiotherapeut of masseur. Hier werd ook gekeken naar de psychologische en sociale kant van de pijn, in plaats van expliciet te zoeken naar een fysieke oorzaak. Karlijns behandeltraject begon met het stellen van een doel. “Voor mij was dit om mijn grootste passie, schrijven, weer te kunnen uitvoeren. En uit de ziektewet komen en pijnvrij worden, hoewel ze dat laatste niet konden garanderen.”



Samen met een team van jonge, betrokken behandelaren werkte Karlijn vier maanden lang aan haar doelen. Twee tot drie keer per week ging ze naar Het Rughuis om er te praten met psychologen. “Al snel bleek dat het in mijn geval ging over grenzen stellen, mijn lijf voor het doel zetten in plaats van andersom en luisteren naar wat mijn lijf te vertellen heeft en daar ook naar handelen.”