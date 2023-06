Katsu met omelet, een heerlijk Japans gerecht

Amazing OrientalKatsu met omelet, is een Japanse malse schnitzel met een dun laagje omelet en op smaak gebracht in een heerlijke umamibouillon. De ingrediënten zijn onder andere te koop bij Amazing Oriental, de Aziatische supermarkt van Nederland.

Personen: 2

Bereidingstijd: 25 minuten

Ingrediënten

300g varkensprocureur

peper en zout, naar smaak toevoegen

1 ui

6 eieren

200g panko paneermeel

300g Japanse gekookte rijst

Sausmix

160 ml water

1 tl dashipoeder

1½ el sake

1½ el lichte sojasaus

2 el mirin

2½ tl suiker

Bereidingswijze

Snijd de varkensprocureur in de lengte door en breng het op smaak met peper en zout. Klop in een kom twee eieren los. Haal de varkensprocureur door de eieren en vervolgens door het paneermeel. Frituur het gepaneerde varkensvlees voor 6 minuten of totdat het gaar is.

Breng in de tussentijd 160 ml water aan de kook, voeg vervolgens de dashipoeder, sake, lichte sojasaus, mirin en de suiker toe. Haal de pan van het vuur en blijf roeren totdat de suiker is opgelost. Giet de saus in een maatbeker.

Snijd de ui in dunne repen, verdeel vervolgens de uienreepjes en de saus in twee gelijke porties.

We maken 1 omelet per keer met behulp van een kleine koekenpan. Verwarm olie in een pan en verspreid de uien over de pan. Schenk daarna de helft van de saus bij en breng aan de kook. Breek twee eieren in een kom en klop het losjes op zodat je ook het eiwit nog ziet. Schenk langzaam de eieren bij en verspreid het gelijkmatig over de pan. Leg de katsu bovenop de eieren en draai het vuur naar middenlaag. Bak de omelet tot het net gaar is.

Verdeel de rijst over twee kommen. Leg de omelet met de katsu bovenop de rijst en giet de saus eroverheen.

Amazing Oriental is de grootste Aziatische supermarktketen in Nederland met 24 fysieke winkels en een online supermarkt. In onze winkels vindt u meer dan 10.000 Aziatische producten. Kijk ook eens naar onze authentieke recepten met handige kookvideo’s.