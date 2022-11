Kerst zonder notenkraker is als een kerstboom zonder piek﻿

Het verhaal van de notenkraker

Leuk weetje: volgens een Duitse volkslegende gaven mensen vroeger elkaar in de wintermaanden een houten notenkrakers cadeau voor geluk en om het huis te beschermen tegen kwade geesten. Het militaire figuurtje is sterk en moedig, en houdt met zijn scherpe tanden kwaadwillende vijanden buiten de deur. Ook staat de houten pop voor een nieuw begin: uit de noten die hij kraakt, groeit weer een boom waar nieuwe notenkrakers van kunnen worden gemaakt.

Traditionele kerstfiguur

Het ballet De Notenkraker, waarin de pop de hoofdrol in speelt, is al jaren onlosmakelijk verbonden met Kerst. In het verhaal komt de betoverde notenkraker tot leven in een droom van het meisje Clara. Als stoere prins neemt hij het op tegen de kwaadaardige muizenkoning en zijn leger. Deze mooie en originele poppen voor in huis zijn gemaakt van hout en zijn erg decoratief. Voor de ultieme kerstsfeer zet je ze rond de feestdagen neer bij de voordeur, op het dressoir of onder de kerstboom.