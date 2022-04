Keuken (ver)kopen? Deze veilingsite geeft keukens een extra leven

Onlinekeukenveiling.nl is dé plek voor wie op zoek is naar een complete keuken voor een scherpe prijs. Zonder gedoe, want de keuken wordt voor je gedemonteerd en afgeleverd tot aan de deur. “Via ons platform verkopen wij showroommodellen van keukenwinkels”, zegt mede-eigenaar Leon van Wijk. “De keukenzaken zijn er blij mee, want zo nemen wij hen veel werk uit handen. Als we een showroommodel verkopen demonteren wij het in de winkel, pakken het in en leveren het af bij de klant. Zo heeft de keukenzaak weer plek voor een nieuw showroommodel en geven wij hun ‘oude’ keuken een tweede leven.”